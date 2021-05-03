На 2-й очереди ЖК «АКВИЛОН REKA» возводят стены подвала

Новый проект комплексной застройки реализуется Группой «Аквилон» в историческом районе Архангельска – Соломбале.
В настоящее время на 1-м этапе строительства на 1-м корпусе завершено возведение стен и перекрытий 8-го этажа, ведутся работы по надкровельным конструкциям и кирпичной кладке наружных стен 5-го этажа. На 2-м корпусе завершается возведение стен 7-го этажа. На 2-м этапе строительства завершено погружение свай для третьего и четвертого корпусов, выполнены работы по бетонированию ростверков. Ведется возведение стен подвального этажа. На третьем этапе закончены динамические испытания грунтов.
Одной из главных особенностей ЖК «АКВИЛОН REKA» является его расположение. Это первый жилой комплекс в Соломбале на берегу реки, из окон квартир будут открываться красивые виды на дельту Северной Двины и Кузнечиху. Два корпуса класса «бизнес» размещены у реки и будут иметь отдельную закрытую территорию с благоустройством. Корпуса класса «комфорт» расположены рядом, на второй от берега линии.
Проект разработал архитектор из Финляндии Юкка Тиккенен. Группа «Аквилон» плодотворно сотрудничает с известным финским градостроителем: он спроектировал жилые комплексы «Nordica» в Северодвинске и «RIVER PARK» в Архангельске.
При строительстве ЖК «АКВИЛОН REKA» реализуется концепция Э4 - качественно новый стандарт объединивший передовые разработки компании по энергоэффективности и ресурсосбережению, эргономике пространства, экологичности и безопасности проживания, а также «умным» системам управления домом, что в итоге дает жильцам существенную экономию как времени, так и бюджета.
Что касается социальной инфраструктуры микрорайона, то здесь недавно введен в строй новый детский сад «Улыбка» с бассейном. Так же в планах администрации Архангельска ремонт здания школы №50 на пр. Никольский, 24. Кроме того, для самых маленьких жильцов комплекса будет открыт Детский клуб «Аквилон KIDS» в скандинавском стиле. Пространство для игр и творчества с большим шалашом, от которого дети будут в восторге, спокойным дизайном интерьера из экологичных материалов и продуманной планировкой. Это общественная зона для проведения праздников, дней рождений, приглашения аниматоров и первое место встреч маленьких соседей, где они получают навыки коммуникации, знакомятся и учатся друг у друга. Клуб бесплатно будет передан в собственность жильцов.
В целом жилой комплекс объединяет чувство загородного спокойствия и городского комфорта, это отражается и в видовых квартирах будущих жильцов, и в общественных зонах: скандинавские решения в интерьере входных групп, ландшафтный дизайн и зеленый двор.
Благоустройство прилегающей территории будет организовано по нормам, которые приняты не только в российских мегаполисах, но и во всём мире. Внутренняя территория проектируется по принципу «Двор без машин»: большое количество озеленения, игровые комплексы для детей разных возрастов, спортивные площадки, уличные тренажёры, зоны отдыха с малыми архитектурными формами, вместительные парковки для автомобилей по внешнему периметру зданий.
Проект реализуется с учетом всех изменений 214-го федерального закона «Об участии долевом строительстве». Прежде всего, это касается дополнительных гарантий сохранения средств граждан, приобретающих квартиры. Сдача двух первых корпусов намечена на 2-й квартал 2023 года.
Напомним, что в августе 2020 года по программе развития застроенных территорий Группой «Аквилон» был приобретен участок с обязательством расселения многоквартирного деревянного дома №18 на ул. Валявкина. Расселение дома за счет застройщика завершено. Кроме того, чтобы осуществить комплексное освоение территории Группа «Аквилон» выкупила частные дома и земельные участки. Жители ветхих «деревяшек» без коммунальных удобств на полученные средства приобрели благоустроенные квартиры в центре Соломбалы.