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Архангельск. Дороги, по которым мы будем ездить

С 12 апреля компания «Севдорстройсервис» приступит к выполнению ремонта по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». До 30 сентября работы должны быть завершены на семи участках.

- Мы предусмотрели комплексный ремонт дорог. Будет не только восстановлено покрытие проезжей части, но и замена бортового камня, восстановление тротуаров в местах, где это требуется в первую очередь, - подчеркнул глава Архангельска Дмитрий Морев.

Самый большой по протяженности и дорогостоящий объект из списка - ул. Победы от Маймаксанского шоссе до ул. Капитана Хромцова: 7,24 км и 262,6 млн. руб.

Ул. Гайдара от ул. Нагорная до ул. Наб. Северной Двины протяженностью 1,69 км будет отремонтирована на сумму 63,2 млн. руб.

1, 33 км составляет протяженность ул. Магистральная - от ул. Тяговая до Архангельского шоссе. Стоимость работ по этому участку – 40,8 млн. руб.

На ремонт ул. Русанова от пр. Ленинградский до Окружного шоссе протяженностью 0,95 км будет направлено 25,7 млн. руб.

25,1 млн. рублей – стоимость ремонта Маймаксанского шоссе от ул. Советская до ул. Мостовая протяженностью 0,69 км.

На ремонт ул. Мещерского от ул. Советская до ул. Адмирала Кузнецова будет затрачено 16,3 млн. руб. Протяженность участка – 0,46 км.

Ул. Беломорской Флотилии от пр. Никольский до наб. Георгия Седова протяженностью 0,34 км будет отремонтирована за 17 млн. руб.

Администрацией Архангельска также разработана проектная документация на ремонт улиц Маяковского, Шабалина и Вологодская. При выделении дополнительных средств они также будут включены в план ремонта на текущий год.

09 апрель 12:13 | : Экономика

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