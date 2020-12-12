На ЖК «Familia» Группы «Аквилон» началось устройство внутренних перегородок

Комплекс находится в самом центре Архангельска, на пересечении пр. новгородский и ул. Логинова, в тихом уютном районе, с развитой социальной инфраструктурой.
По бульвару вдоль улицы Логинова за несколько минут можно дойти до набережной Северной Двины. Большинство квартир в новом доме рассчитаны на проживание семей с детьми. Кроме того, на первом этаже разместится полностью оборудованный Детский клуб, который будет передан в собственность жителей.
В шаговой доступности от жилого комплекса расположены школы №11, №14 и №45, детские сады «Ивушка», «Парусок», «Поморочка», частные садики «Ромашка», «Чудеса», «Левушка», «Божья коровка». В нескольких минутах ходьбы находится поликлиника №1 и больница им. Семашко, многопрофильный медицинский центр «Эскулап», несколько стоматологических клиник. Рядом – музыкальный колледж, колледж культуры и искусства, Молодежный театр, стадион «Динамо», бассейн «Водник», Успенские бани.
В настоящее время на стройплощадке строители выполняют кирпичную кладку стен 2-5-го этажей. Начался монтаж внутренних перегородок на 2-м этаже. Ввод в эксплуатацию жилого комплекса запланирован на 4-й квартал 2021 года.
ЖК «Familia» класса «бизнес-лайт» общей площадью 11 тыс. кв. м спроектирован разновысотным, в 3, 5, 9, 14 этажей. Фасады здания выполняются из керамического облицовочного кирпича трех цветов с индивидуальными архитектурными деталями. На первом этаже располагаются помещения общественно-делового назначения с отдельными от парадных входами. В подземном этаже размещается кладовые, доступ к которым обеспечивается на лифте без выхода на улицу, предусмотрен подземный паркинг.
Как и все новые проекты Группы «Аквилон» ЖК «Familia» строится в рамках нового стандарта качества 4Э, который объединил передовые разработки технической лаборатории компании. В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия.
В новом жилом комплексе предусмотрено большое разнообразие планировок квартир от студий до классических трехкомнатных площадью от 28 до 74 кв. м, спроектированных с использованием передовых принципов организации жилого пространства «Разумные метры», которые учитывают образ жизни и особенности современных горожан. Все квартиры сдаются с отделкой «White box», кроме того возможен заказ чистовой отделки с использованием качественных материалов «под ключ» от застройщика.
Инженерные системы комплекса спроектированы с учетом технологий энергосбережения. плавность хода, и 75% экономию электроэнергии. В здании устанавливается система «in-Home», которая предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей организацией и возможностям контроля за квартирой с помощью мобильного приложения. Она включает приборы учета с автоматической передачей данных, датчики дыма, протечек воды и открытия входной двери. Система позволяет отслеживать расходы коммунальных ресурсов и оплачивать счета в режиме он-лайн. Кроме того, каждая квартира оборудуется IР-домофонией с интерактивным многофункциональным экраном и возможностью вывода на него или на экран мобильного телефона изображений с различных камер видеонаблюдения.
На придомовой территории выполняется комплексное благоустройство по концепции «Двор без машин», включающее создание игровой зоны с разновозрастными детскими площадками с ярким сертифицированным антитравматическим покрытием; зоны streetworkout с уличными спортивными снарядами и тренажерами; зоны отдыха со скамейками с USB-разъёмами для зарядки гаджетов и Wi-Fi. Во дворе устраиваются велопарковки, безбарьерные прогулочные дорожки, разбиваются цветники, газоны, цветущие кустарники. Территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и энергосберегающим наружным освещением. Предусмотрена просторная гостевая автомобильная парковка.
Необходимо отметить, что участок для строительства ЖК приобретен в рамках совместного с Правительством Архангельской области инвестиционного проекта по восстановлению прав граждан пострадавших от недобросовестных действий застройщиков. В соответствии с областным законом Группа «Аквилон» выплатила обманутым дольщикам денежную компенсацию.
В настоящее время Группа «Аквилон» возводит в столице Поморья и Северодвинске 14 жилых комплексов общей площадью 250 тыс. кв. м. Земельный банк Группы «Аквилон» в Архангельске и Северодвинске увеличен до 23 га. В стадии проектирования находится более 330 тыс. кв. м нового жилья. Среди них эко-проект «О!Берег» в округе Майская Горка и новый жилой комплекс с детским садом-яслями на пр. Обводный Канал – ул. Поморская в Архангельске. В Северодвинске в рамках первого в регионе масштабного инвестиционного проекта комплексного освоения территории, помимо современного жилья, за счет компании будет построен и передан муниципалитету «под ключ» полностью готовый детсад и выполнено комплексное благоустройство общедоступной многофункциональной рекреационной зоны на берегу озера Театральное.