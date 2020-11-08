Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

РегОператор: Раздельный сбор мусора в Поморье возможно внедрить и без АМПК

В правительстве Архангельской области прошло совещание, организованное министерством природных ресурсов Архангельской области, на котором встретились представители Регионального оператора по обращению с ТКО ООО «ЭкоИнтегратор», компании «Экоресурс», Архангельского мусороперерабатывающего комбината и экологи. 

В повестке совещания - перспективы развития раздельного сбора отходов в Архангельской области. Согласно ТерСхеме по обращению с отходами Архангельский мусоросортировочный комбинат должен сортировать все отходы архангельской агломерации (110 тысяч тонн в год). Но предприятие по-прежнему продолжает уклоняться от выполнения своих обязательств, предусмотренных ТСОО. Фактический процент выделяемого ВМР значительно ниже заявленных в ТСОО 15% и составляет около 1%.  Участники встречи посетили Архангельский комбинат после совещания и воочию увидели, как ведется сортировка отходов.

- За 18 лет работы в Архангельске АМПК не стал предприятием областного значение, не смог внедрить раздельный сбор отходов, модернизировать комбинат, установить современное оборудование. В 2019 году АМПК был включен в Территориальную схему обращения с отходами как объект обработки ТКО мощностью 110 тыс. тонн в год, то есть весь объем собираемых твердых коммунальных отходов с архангельской агломерации должен поступать на АМПК. Но за год работы Регионального оператора, Архангельский мусоросортировочный комбинат так и не заключил договор, и не начал принимать машины с ТКО.

АМПК даже обращался в суд г. Архангельска с иском к Министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, чтобы снизить долю от общего объема ВМР до 1%, получаемого в результате обработки только «сухой» фракции ТКО. Поэтому очередные договоренности, которые достигнуты в ходе встречи, пока мало о чем говорят. Региональный оператор неоднократно проводил переговоры с АМПК, но договор до сих пор не подписан со стороны АМПК. Региональный оператор был вынужден выйти с иском в суд о понуждении к заключению договора, - объясняет генеральный директор ООО «ЭкоИнтегратор» Дмитрий Кузнецов.

По мнению руководителя Регионального оператора, Архангельскому мусоросортировочному предприятию ничего не мешает вести свою деятельность, как коммерческому предприятию, и не включать свои расходы в тариф. Такие примеры в области есть. Уже много лет компания «Экоресурс» реализует сбор отходов без поддержки Правительства Архангельской области. Компания собирает у населения и предприятий бумагу, пластик, пленку и платит им за это деньги.

- Мы посетили Архангельский мусоросортировочный комбинат, и складывается впечатление, что жителей региона вводят в заблуждение недостоверной информацией. На сегодня не понятно: какой все-таки объем отходов обрабатывается АМПК из контейнеров, установленных в агломерации. На совещании была озвучена информация, что больше 80% отбирается полезной фракции, в социальных сетях озвучиваются цифры 50-60%. По факту, то что мы увидели на самом предприятии - это не больше 10%. Какие цифры предоставляются в отчетности, знают только само предприятие и Росприроднадзор, но мы считаем, что там совершенно другие цифры. Мы увидели большое количество закупленных новых контейнеров для раздельного сбора, в связи с тем полагаем, что та информация о прекращении проекта АМПК по раздельному сбору и снятии ранее установленных контейнеров, по нашему мнению, является фикцией. В первую очередь должны учитываться интересы жителей, и не вводить их в заблуждение, - считает Айман Тюкина, сопредседатель Общественного Народного фронта в Архангельской области

На встрече было так же отмечено, что в результате реализации реформы по обращению с ТКО, правительством Архангельской области совместно с региональным оператором  планируется установить в 2021 году порядка 3000 контейнеров для РСО. Со своей стороны, Региональный оператор готов построить сортировочный комплекс мощностью 30 тысяч тон в год.

Есть планы и по организации мобильных и стационарных пунктов приема вторсырья на территории 14 муниципальных образований Архангельской области, которые будут осуществлять прием у населения отдельных фракций ТКО. Деятельность таких пунктов не является регулируемой и соответственно затраты на их содержание не будут входить в тариф для населения, в отличии от затрат АПМК на сортировку ТКО.

Согласно инвестиционной программе Регионального оператора запланировано строительство 3 МСК на территории области, суммарной мощностью 350 тыс. тонн ТКО в год. Наиболее мощный, позволяющий обрабатывать более 225 тыс. тонн ТКО в год,- для Архангельской агломерации с двухпоточной современной автоматизированной линией сортировки с разделением на сухую и смешанную фракции, а также участком компостирования. Мощность данного объекта позволит сортировать весь объем ТКО, образующийся на территории архангельской агломерации. Доля выделения ВМР и получения техногрунта составит до 60% от общего количество ТКО, а доля отходов, направляемых на полигоны снизится до 40%, что существенно превосходит показатели АМПК и позволит достичь ключевых показателей Национального проекта «Экология».  

25 январь 17:12 | : Экономика

Главные новости


«Сказки бабушки Галины». Возвращение из…
Посадить рядового Шамсутдинова. Трагедия маленького солдатика

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2021 (224)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)

Деньги


все материалы
«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20