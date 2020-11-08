РегОператор: Раздельный сбор мусора в Поморье возможно внедрить и без АМПК

В правительстве Архангельской области прошло совещание, организованное министерством природных ресурсов Архангельской области, на котором встретились представители Регионального оператора по обращению с ТКО ООО «ЭкоИнтегратор», компании «Экоресурс», Архангельского мусороперерабатывающего комбината и экологи.
В повестке совещания - перспективы развития раздельного сбора отходов в Архангельской области. Согласно ТерСхеме по обращению с отходами Архангельский мусоросортировочный комбинат должен сортировать все отходы архангельской агломерации (110 тысяч тонн в год). Но предприятие по-прежнему продолжает уклоняться от выполнения своих обязательств, предусмотренных ТСОО. Фактический процент выделяемого ВМР значительно ниже заявленных в ТСОО 15% и составляет около 1%. Участники встречи посетили Архангельский комбинат после совещания и воочию увидели, как ведется сортировка отходов.
- За 18 лет работы в Архангельске АМПК не стал предприятием областного значение, не смог внедрить раздельный сбор отходов, модернизировать комбинат, установить современное оборудование. В 2019 году АМПК был включен в Территориальную схему обращения с отходами как объект обработки ТКО мощностью 110 тыс. тонн в год, то есть весь объем собираемых твердых коммунальных отходов с архангельской агломерации должен поступать на АМПК. Но за год работы Регионального оператора, Архангельский мусоросортировочный комбинат так и не заключил договор, и не начал принимать машины с ТКО.
АМПК даже обращался в суд г. Архангельска с иском к Министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, чтобы снизить долю от общего объема ВМР до 1%, получаемого в результате обработки только «сухой» фракции ТКО. Поэтому очередные договоренности, которые достигнуты в ходе встречи, пока мало о чем говорят. Региональный оператор неоднократно проводил переговоры с АМПК, но договор до сих пор не подписан со стороны АМПК. Региональный оператор был вынужден выйти с иском в суд о понуждении к заключению договора, - объясняет генеральный директор ООО «ЭкоИнтегратор» Дмитрий Кузнецов.
По мнению руководителя Регионального оператора, Архангельскому мусоросортировочному предприятию ничего не мешает вести свою деятельность, как коммерческому предприятию, и не включать свои расходы в тариф. Такие примеры в области есть. Уже много лет компания «Экоресурс» реализует сбор отходов без поддержки Правительства Архангельской области. Компания собирает у населения и предприятий бумагу, пластик, пленку и платит им за это деньги.
- Мы посетили Архангельский мусоросортировочный комбинат, и складывается впечатление, что жителей региона вводят в заблуждение недостоверной информацией. На сегодня не понятно: какой все-таки объем отходов обрабатывается АМПК из контейнеров, установленных в агломерации. На совещании была озвучена информация, что больше 80% отбирается полезной фракции, в социальных сетях озвучиваются цифры 50-60%. По факту, то что мы увидели на самом предприятии - это не больше 10%. Какие цифры предоставляются в отчетности, знают только само предприятие и Росприроднадзор, но мы считаем, что там совершенно другие цифры. Мы увидели большое количество закупленных новых контейнеров для раздельного сбора, в связи с тем полагаем, что та информация о прекращении проекта АМПК по раздельному сбору и снятии ранее установленных контейнеров, по нашему мнению, является фикцией. В первую очередь должны учитываться интересы жителей, и не вводить их в заблуждение, - считает Айман Тюкина, сопредседатель Общественного Народного фронта в Архангельской области
На встрече было так же отмечено, что в результате реализации реформы по обращению с ТКО, правительством Архангельской области совместно с региональным оператором планируется установить в 2021 году порядка 3000 контейнеров для РСО. Со своей стороны, Региональный оператор готов построить сортировочный комплекс мощностью 30 тысяч тон в год.
Есть планы и по организации мобильных и стационарных пунктов приема вторсырья на территории 14 муниципальных образований Архангельской области, которые будут осуществлять прием у населения отдельных фракций ТКО. Деятельность таких пунктов не является регулируемой и соответственно затраты на их содержание не будут входить в тариф для населения, в отличии от затрат АПМК на сортировку ТКО.
Согласно инвестиционной программе Регионального оператора запланировано строительство 3 МСК на территории области, суммарной мощностью 350 тыс. тонн ТКО в год. Наиболее мощный, позволяющий обрабатывать более 225 тыс. тонн ТКО в год,- для Архангельской агломерации с двухпоточной современной автоматизированной линией сортировки с разделением на сухую и смешанную фракции, а также участком компостирования. Мощность данного объекта позволит сортировать весь объем ТКО, образующийся на территории архангельской агломерации. Доля выделения ВМР и получения техногрунта составит до 60% от общего количество ТКО, а доля отходов, направляемых на полигоны снизится до 40%, что существенно превосходит показатели АМПК и позволит достичь ключевых показателей Национального проекта «Экология».