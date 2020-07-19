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Менеджер по транспортной логистике в Архангельске может получать до 70 000 рублей

Наиболее востребованы на рынке труда менеджеры по транспортной логистике со знанием специфики международных перевозок и правил Incoterms 2010. Конкурентными преимуществами обладают соискатели с наработанной базой перевозчиков. Зарплатный максимум для менеджера по транспортной логистике в ритейле составляет 130 тыс. руб. в Москве, 110 тыс. руб. в Санкт-Петербурге, 100 тыс. руб. во Владивостоке, 70 тыс. руб. в Архангельске.

Должностные обязанности менеджера по транспортной логистике:
● организация международных и/или внутренних перевозок;
● разработка оптимальных логистических цепочек;
● координация и контроль перемещения товара на всех этапах перевозки;
● планирование и отслеживание графиков загрузки транспорта;
● расчет стоимости перевозок, анализ и минимизация издержек;
● взаимодействие с транспортными компаниями, таможенными брокерами;
● ведение товарно-транспортной документации;
● работа с рекламациями;
● мониторинг рынка транспортных услуг.

 

Требования работодателей

Среднерыночный размер оплаты труда Менеджера по транспортной логистике в Архангельске составляет 35 000 рублей в месяц, но, в зависимости от имеющихся у соискателя профессиональных навыков, зарплатный диапазон варьируется достаточно широко.

Самый низкий оклад в диапазоне 22 000— 25 000  рублей в месяц получают соискатели со средним профессиональным образованием, уверенные пользователи «1С», обладающие знаниями законов и нормативно-правовых актов в области перевозок, а также основ организации перевозок и расчета их себестоимости и требований к оформлению товарно-транспортной документации.

Высшее образование, навыки составления логистических цепочек, опыт работы с собственным автопарком/опыт подбора транспортных компаний, а также опыт работы в сфере транспортной логистики от 1 года уже позволяют рассчитывать на зарплату в пределах 25 000 – 27 000 рублей.

К соискателю, претендующему на оклад 27 000 – 38 000 рублей предъявляются следующие требования: знание специфики международных перевозок, схем расчета таможенных платежей, правил обмена таможенной документацией, знание правил Incoterms 2010, опыт оптимизации логистических цепочек/расходов, связанных с транспортировкой, знание английского языка на разговорном или свободном уровне, опыт работы менеджером по транспортной логистике от 2 лет. Возможное пожелание: наличие наработанной базы перевозчиков.

Максимальный диапазон зарплат для данного региона в пределах 38 000 – 70 000 рублей предполагает наличие у кандидата, помимо вышеперечисленных качеств, опыта работы в компаниях с большим грузопотоком, опыт организации международных перевозок, опыт работы менеджером по транспортной логистике от 3 лет.

Портрет соискателя

Средний возраст соискателя на должность «Менеджер по транспортной логистике» составляет 37 лет, в 64% случаев соискателями являются мужчины. Высшее образование имеют 72% из них. В 62% случаев на момент размещения резюме соискатель не имеет работы. Лишь 14% соискателей готов к переезду. Также работодатели обращают внимание на средний срок работы на последнем месте – в среднем он составляет 2,2 года.

 

 

Зарплатный диапазон

Требования и пожелания к профессиональным навыкам

I

● Среднее профессиональное образование
● Уверенный пользователь «1С»
● Знание законов и нормативно-правовых актов в области перевозок
● Знание основ организации перевозок и расчета их себестоимости
● Знание требований к оформлению товарно-транспортной документации

II

● Высшее образование
● Навыки составления логистических цепочек
● Опыт работы с собственным автопарком/опыт подбора транспортных компаний
● Опыт работы в сфере транспортной логистики от 1 года

III

● Знание специфики международных перевозок
● Знание схем расчета таможенных платежей, правил обмена таможенной документацией
● Знание правил Incoterms 2010
● Опыт оптимизации логистических цепочек/расходов, связанных с транспортировкой
● Знание английского языка на разговорном или свободном уровне
● Опыт работы менеджером по транспортной логистике от 2 лет

Возможное пожелание: наличие наработанной базы перевозчиков

IV

● Опыт работы в компаниях с большим грузопотоком
● Опыт организации международных перевозок
● Опыт работы менеджером по транспортной логистике от 3 лет
17 сентябрь 08:09 | : Экономика

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