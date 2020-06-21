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Архангельские псевдокраеведы вытупили против наказов президента

Технологии истеричного протеста, оказавшиеся пшиком на минувших выборах, пытаются использовать для подрыва экономики региона.

 

Те же персонажи, что пытались оседлать протестные настроения в ситуации с Шиесом, теперь нашли нового врага. Им стало жилищное строительство в Архангельске. Псевдокраеведы под надуманными предлогами призывают прекратить возведение жилого комплекса, новоселье в котором смогут справить более 400 семей.

Тем временем строительство ЖК «River Park» в Архангельске продолжается без каких-либо остановок. Сдача дома в эксплуатацию запланирована на 4-й квартал 2022 года.

В настоящее время на стройплощадке комплекса на секции №4 на 50% выполнена кирпичная кладка стен 3-го этажа, на секции №3 завершены работы по возведению1-го этаж выполнен на две трети. На секциях №2 и №6 (паркинг) выполняется бетонирование ростверков, на секции №5 ведется монтаж фундаментных стеновых блоков. Свыше половины всех квартир в строящемся жилом комплексе уже приобретено горожанами по договорам долевого участия в полном соответствии с 214-м федеральным законом

Участок на пересечении ул. Урицкого и набережной Северной Двины был приобретен Группой «Аквилон» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие застроенных территорий города Архангельска». Застройщик выполнил предусмотренные данной программой обязательства по расселению четырех деревянных аварийных домов, при этом пойдя навстречу их жителям, получившим в некоторых случаях благоустроенное жилье большей площади. Разрешение на строительство выдано в соответствии с законодательством и является действующим. Все предусмотренные законом документы предоставлены в Инспекцию по охране объектов культурного наследия.
Необходимо подчеркнуть, что строительство ЖК «River Park» осуществляется за границами территории, где до начала 1930-х годов располагался Михайло-Архангельский монстырь. Иконографические материалы конца XIX века – первой половины XX века свидетельствуют об отсутствии каких-либо строений на углу ул. Архиерейской (ныне Урицкого) и набережной Северной Двины. Это подтверждается схемой совмещения территории монастыря с современной топографической основой территории и аэрофотосъемкой 1942 года. На данное обстоятельство еще в прошлом году указал известный архангельский краевед Сергей Некрасов. Опираясь на план 1-го квартала 1-й части Архангельска из «Квартальной книги 1828 года» он прямо указал: «Котлован начали рыть не на месте фундаментов монастырских построек и следов некрополя. Это место еще долго оставалось окраиной, и на плане хорошо видно, что между монастырскими постройками и улицей Архиерейской был пустырь. Пустырь здесь был и тогда, когда монастырь закрыли. Деревянные двухэтажные дома на этом пустыре были построены только при советской власти». Что касается кладбища, то Сергей Некрасов аргументировано доказал, что «монастырское кладбище находилось не между монастырем и Архиерейской улицей, где сейчас роют котлован, а на территории монастыря, рядом с собором. Когда в тридцатые годы снесли собор, тогда уничтожили и кладбище, и место это давно застроено».

Группа «Аквилон» по собственной инициативе заключила соглашение с профильным федеральным научным учреждением – Институтом археологии Российской Академии наук. Застройщик привлек специалистов для того, чтобы все требования закона были неукоснительно соблюдены. По соглашению между группой «Аквилон» и Институтом археологии РАН все земляные работы выполняются под наблюдением сотрудников института, а для выполнения работ на объекте привлекаются специалисты из Архангельска. Они также сделали привязку исторических планов монастыря к современной местности и проведенным археологическим раскопам. Уточнено положение алтарной части фундамента Михайло-Архангельского собора - она расположена под пятиэтажным домом №4 к.1 на набережной Северной Двины. Под существующими жилыми домами на набережной локализовано монастырское кладбище. Это подтверждено данными георадарного исследования, выполненного в августе прошлого года специалистами Всероссийского научно-исследовательского института Специальных методов исследования по благословению Архангельской и Холмогорской митрополии.

Таким образом результаты независимых друг от друга исследований, а также анализ фото- и картографических материалов по этой территории старого Архангельска, свидетельствуют, что стройплощадка ЖК «River Park» расположена за пределами участка, на котором располагался Михайло-Архангельского монастырь.

Распространяемые рядом лиц заявления о якобы насыщенности территории котлована историческими артефактами и остатками древней обители не соответствует действительности. Техногенные слои, содержащие в себе остатки прежних, относительно недавних конструкций, могут иметь место на территории любого «пятна» застройки, если оно располагается в пределах населенного пункта. Это подтверждает присутствие в котловане следов только советского периода. 

При этом в рамках соглашения с администрацией Архангельска о сотрудничестве по сохранению культурного наследия предусматривается продолжение археологических раскопок за пределами стройплощадки ЖК «River Park» - вдоль набережной Северной Двины как раз на территории где располагался Михайло-Архангельский монастырь. В последующем планируется ее благоустройство и создание здесь археологического парка

В сегодняшней непростой экономической ситуации, экстремистские призывы к запретам на законную хозяйственную деятельность (в данном случае – на строительство нового жилья), чреваты серьезными негативными экономическими и социальными последствиями, как для города, так и для региона в целом: уменьшение объемов строительства нового жилья, неполученные горожанами квартиры снижение поступления налогов в бюджет, сокращение рабочих мест и рост безработицы.

Напомним, что в ходе общения президента России Владимира Путина и губернатора Архангельской области Александра Цыбульского главой государства была поставлена задача наращивания объемов жилищного строительства в регионе. Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа «Аквилон» возводит 17 жилых комплексов общей площадью более 200 тыс. кв. м. Несмотря на сложную экономическую ситуацию и ограничения, связанные с мероприятиями по предотвращению пандемии коронавируса, Группа «Аквилон» последовательно реализует ряд проектов в Архангельске и Северодвинске, связанных с комплексным освоением территорий, в том числе и застроенных ветхим деревянным жилфондом. Земельный банк для перспективных проектов в двух городах составляет примерно 18 га, на которых планируется построить порядка 250 тыс. кв. м недвижимости.

 

Застройщик ООО СЗ «Бизнесстрой». по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, в границах ул. Урицкого и наб. Северной Двины. Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона: 29 :22:050516:2265,29:22:050516:11, 29:22:050516:12, 29:22:050516:20, 29:22:050516:21, 29:22:050516:22.Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф

   

15 сентябрь 16:03 | : Экономика / Скандалы

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