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На торги в Архангельске выставлено серьезное здание с участком

ДОМ.РФ проведёт торги на право владения имущественным комплексом в Архангельске по адресу: ул. Садовая, д. 42. Площадь земельного участка составляет 700 квадратных метров. Площадь расположенного на его территории здания – 872,6 квадратных метров.

 

Объект находится недалеко от центра Архангельска, в шаговой доступности от него располагается остановка общественного транспорта «Садовая улица». Территория участка не огорожена, но охраняется. Участок подключен к центральному отоплению, водоснабжению, канализации, телефонной связи. Состояние двухэтажного здания учебного корпуса, размещенного на земельном участке, оценивается как удовлетворительное.

 

Торги пройдут в электронном формате 25 сентября 2020 года. Подать заявку на участие в аукционе можно до 17:30 21 сентября. Начальная цена лота составляет 8 903 000 рублей, задаток – 1 780 600 рублей.

 

Дополнительная информация и инструкция по подаче заявок на участие в аукционе размещены на официальной странице компании в разделе «Объявленные торги». Также можно уточнить детали, позвонив специалистам компании по указанным на сайте контактным телефонам.

 
14 сентябрь 15:34 | : Экономика

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