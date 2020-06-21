В Архангельске жмот-директор обижал строителей рублем

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора- учредителя общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).
По версии следствия, в 2019 году руководитель коммерческой организации, основным видом деятельности которой является выполнение строительных работ, допустил полную невыплату заработной платы свыше двух месяцев мастеру- монтажнику, расходуя денежные средства на иные нужды, в связи с чем перед ним образовалась задолженность на общую сумму более 285 тысяч рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, и погашение образовавшейся задолженности.
Уголовное дело возбуждено после обращения потерпевшего в следственные органы СКР. Решением суда сложившиеся между работником и обществом с ограниченной ответственностью отношения признаны трудовыми.
Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому