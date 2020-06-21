Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске жмот-директор обижал строителей рублем

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора- учредителя общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

По версии следствия, в 2019 году руководитель коммерческой организации, основным видом деятельности которой является выполнение строительных работ, допустил полную невыплату заработной платы свыше двух месяцев мастеру- монтажнику, расходуя денежные средства на иные нужды, в связи с чем перед ним образовалась задолженность на общую сумму более 285 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, и погашение образовавшейся задолженности.

Уголовное дело возбуждено после обращения потерпевшего в следственные органы СКР. Решением суда сложившиеся между работником и обществом с ограниченной ответственностью отношения признаны трудовыми.

Дело принято  к производству следственным отделом по Октябрьскому

14 сентябрь 11:36 | : Экономика

Главные новости


«Мы не хотим потерять своё кино». Разговор о будущем кинофестиваля Arctic Open
Архангельский депутат Госдумы станет ненецким сенатором
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2020 (143)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)

Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20