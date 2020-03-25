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Колокол зазвонил по Карпунову. Цыбульский раскритиковал оптимизацию районной медицины

Напомним, министерство здравоохранения Архангельской области представила правительству региона и депутатам план по очередной «оптимизации» здравоохранения, которое и так лихорадит в связи с неутихающей пандемией коронавируса. Достаточно сказать о нехватке врачей, закрытии родильных отделений в районах и длительной приостановке приема больницами плановых пациентов с другими диагнозами. 

Кандидат в губернаторы Ирина Чиркова, выдвинутая на выборы от партии «Справедливая Россия», сразу же высказала свое негативное мнение подобным планам:

«Как выяснилось, никакого взаимодействия с другими ведомствами и структурами Минздрав не проводил, чтобы попытаться решать проблемы комплексно. Почему чиновникам легче закрыть ФАП, если там некому работать, а не искать возможности привлечь специалистов?! Почему министру Карпунову легче заявлять, что «потребность в строительстве новых медорганизаций отсутствует», чем открыть глаза на реальные проблемы граждан?!».

Примерно такое же отношение к подобной «модернизации» высказал и временно исполняющий обязанности губернатора Александр Цыбульский, выдвинутый на осенние выборы от партии «Единая Россия»:

«Возможно, экономический эффект от оптимизации есть, и, по нормам минздрава, мы даже чего-то достигли, но, если в деревнях и сёлах считают, что ситуация катастрофическая, значит, что-то делается не так, значит, нужно менять подходы в управлении здравоохранением.  …Если на территории нет возможности вызвать к ребенку врача, который приехал бы в течение получаса, то 80% людей с такой территории уедут. И с этой проблемой нужно работать».

После этих слов наблюдатели только укрепились во мнении, что глава регионального минздрава Антон Карпунов, как автор упомянутой «оптимизации, стоит первым в списке «кандидатов на вылет». Ведь налицо системное непонимание задач, стоящих перед его ведомством.  

04 сентябрь 10:54 | : Экономика / Скандалы

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