Группа "Аквилон" признана ведущей строительной фирмой региона

Сегодня, накануне Дня строителя, в правительстве Архангельской области награждали представителей строительной отрасли.
От имени врио губернатора Поморья Александра Цыбульского председатель правительства региона Алексей Алсуфьев вручил Почетную грамоту губернатора Архангельской области председателю Совета директоров Группы «Аквилон» Александру Фролову.
- Я думаю, что все коллеги согласятся, что сегодняшние награды - это признание той роли, которую строительная отрасль играет в экономике и социальной сфере нашей Архангельской области и всей страны. Наверное, наиболее полно суть профессии строителя можно выразить сточками из песни:
Не каждому дано так щедро жить -
Друзьям на память города дарить.
Главное в нашей профессии - это созидание нового. А значит впереди у всех нас - большая работа по воплощению в жизнь новой программы развития Поморья. Чтобы действительно подарить нашим северянам благоустроенные города и по-настоящему комфортную среду для жизни! С праздником - с Днем строителя! – сказал председатель Совета директоров Группы «Аквилон» Александр Фролов.
Крупнейший застройщик Архангельской области - Группа «Аквилон» встретила профессиональный праздник – День строителя новыми достижениями. Сегодня компания уверено занимает позиции среди лидеров девелопмента страны, реализуя проекты в четырех столицах: России - Москве, Северной столице – Санкт-Петербурге, столице Поморья – Архангельске, и столице отечественного атомного подводного судостроения – Северодвинске. За годы работы «Аквилон» ввел в строй порядка 2 млн. кв. м недвижимости. Помимо жилых комплексов, это современные многофунциональные торговые и бизнес центры, административные здания. Сейчас в стадии реализации находится порядка 1,3 млн. кв. м, в том числе и социальные объекты, а портфель перспективных проектов Группы «Аквилон» составляет около 700 тыс. кв. м.
В Архангельске и Северодвинске компания возводит 19 жилых комплексов общей площадью порядка 250 кв. м. Ставка на концепцию «Разумного девелопмента» предусматривает комплексный подход к созданию по-настоящему комфортной городской среды.
Почетной грамотой Архангельского областного Собрания депутатов награжден генеральный директор Группы «Аквилон» Алексей Попков.
- Жильцам новостроек должно быть не только комфортно в своей квартире, удобным и красивым должен быть и двор их дома. Городская среда - это требование времени, так что сегодня, сдавая каждый дом, мы не ограничиваемся тротуарами и парковками, а выполняем комплексное благоустройство территории. Поэтому уже на стадии проектирования специалисты планируют, какой будет его двор, с акцентом на многофункциональное использование: это и игровые детские площадки для разных возрастов, спортивные площадки, зоны отдыха и конечно – максимальное озеленение, - отмечает генеральный директор Группы «Аквилон» Алексей Попков.
Перспективные планы группы «Аквилон» в Поморье не являются «секретом за семью печатями». Компания открыто их декларирует и готова к диалогу со всеми заинтересованными сторонами. Так в рамках строительства нового жилого комплекса «Аквилон-REKA» в Соломбале предусматривается содействие в прокладке сетей водопровода и канализации и обустройстве территории детско-юношеской спортивной школы №3 им Л. Соколова, расположенной на берегу реки Кузнечиха. Рядом со строящимся ЖК «River PARK», на набережной Северной Двины, в рамках Соглашения о сотрудничестве с администрацией Архангельска планируется создание археологического парка на месте, где когда-то находился Михайло-Архангельский монастырь. Завершены археологические исследования и откорректирован проект реставрации комплекса зданий пивзавода им. А. Суркова, получивший положительное заключение госэкспертизы федерального министерства культуры. В Северодвинске продолжается работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное, нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья.