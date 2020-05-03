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На свободу - с профессией в руках. Профтехобразование в Архангельском УФСИН

Система профессионального образования УФСИН по Архангельской области – первая в России, чьи выпускники регулярно принимают участие в мероприятиях движения WorldSkills Russia.

 

Это подтверждает высокое качество организации учебного процесса и производственной практики в образовательных учреждениях, подведомственных Управлению федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области. Профессиональные училища, находящиеся в исправительных колониях, располагают кадрами профессиональных педагогов и мастеров профобучения, современными образовательными программами, укомплектованы необходимым учебным оборудованием, которое регулярно обновляется, имеют лицензии и свидетельства об аккредитации. Для этого специалистами УФСИН во взаимодействии с министерством образования региона проделана огромная работа.

В каждом из учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области готовят квалифицированные рабочие кадры по 6 программам среднего профессионального образования и 49 программам профессионального обучения. За полноценный учебный год обучение проходят свыше 2000 осужденных, и не один из отбывающих наказание не освобождается без специальности. Многие выходят на свободу со свидетельствами о получении нескольких профессий.

Благодаря большой организаторской работе специалистов, ответственных за данное направление в региональном УФСИН, в прошлом году осужденные, получающие профессиональное образование, впервые в России сдали экзамен по стандартам WorldSkills Russia, по итогам которого выдается электронный Паспорт компетенций (Skills Passport) международного образца.

А в этом году выпускник ФКПОУ №4 ФСИН Ростислав Сердитов впервые в истории стал участником VIII национального чемпионата 2020 «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Отборочный этап прошел на базе Архангельского техникума строительства и городского хозяйства.  

- Архангельская область – первопроходец в этом плане, - отметила организатор регионального этапа чемпионата сотрудник техникума Надежда Лебедева. – Но здесь речь идет и об адаптации отбывших наказание, их возвращении к нормальной жизни. Ростислав принимал участие в этом чемпионате в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы». Мне кажется, у него прекрасный показатель.

Интерес к строительству у Ростислава появился во время учебы на мастера сухого строительства в профессиональном образовательном учреждении № 4 ФСИН в п. Талаги. Чтобы выполнить задания отборочного этапа, Ростиславу необходимо было выполнить два модуля: в первом – собрать металлическую конструкцию, во втором – гипсовые декорации, после чего закрепить их на мольберте.

- Мне понравилось, и я решил связать свою жизнь с этим делом, - рассказал Ростислав. - Сначала участвовал в областном конкурсе и занял там второе место, после чего меня отправили на региональный этап национального чемпионата. Очень нравится быть его частью, мне весело и хорошо.

Для участия в конкурсе у Ростислава должен быть с собой паспорт, вместо этого у него была его ксерокопия, заверенная начальником воспитательной колонии. Во время работы участник должен использовать мобильное приложение «Ватсап», чтобы отсылать фотографии своих работ экспертам, но в колонии запрещено иметь телефон, поэтому

для него создали специальные условия: администратор площадки решала все технические проблемы, с которыми мог столкнуться Ростислав.

В этом году чемпионат впервые он проходит в очно-заочном формате. На конкурсной площадке были установлены шесть видеокамер, трансляцию которых смотрели эксперты в Центре управления соревнованиями в городе Королеве. У Ростислава 42 соперника из разных регионов страны. Имена 12 финалистов объявят 25 августа. А финал чемпионата пройдет с 6 по 21 сентября в дистанционно-очном формате на домашних площадках регионов.

   

07 август 11:02 | : Экономика

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