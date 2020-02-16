Группа «Аквилон» и администрация Архангельска подготовили соглашение о сотрудничестве по сохранению культурного наследия

Оно предусматривает продолжение археологических раскопок за пределами стройплощадки ЖК «River Park» - вдоль набережной Северной Двины, там где располагался Михайло-Архангельский монастырь. В последующем планируется ее благоустройство и возможно создание здесь археологического парка.
Как пояснили в Группе «Аквилон» строительство жилого комплекса «River Park» осуществляется в соответствии с действующим законодательством за границами территории выявленного объекта археологического наследия. Стройплощадка расположена за пределами участка, на котором располагался Михайло-Архангельского монастыря. Это подтверждено данными георадарного исследования, выполненного в августе прошлого года специалистами ООО «ВНИИСМИ» (Всероссийский научно-исследовательский институт Специальных методов исследования) по благословению Архангельской и Холмогорской митрополии. Его результаты, а также анализ фото- и картографических материалов по этой территории старого Архангельска, свидетельствуют, что основные постройки монастыря, в том числе фундамент Михайло-Архангельского кафедрального собора расположены под существующими жилыми домами №4 к.1 и №6 к.1 по Набережной Северной Двины, т.е. под существующей жилой застройкой.
- Вызывает удивление тот факт, что общественность, переживающая за судьбу археологического наследия, об этом не говорит ни слова. Как и о том, что жилищное строительство на данной территории активно велось в 1960-80 годы, а земляные работы по ремонту коммуникаций и в 1990-2000 годы, без каких-либо археологических раскопок и протестов общественности. А ведь по логике защитников археологического памятника сейчас нужно сносить как раз данные пятиэтажные жилые дома для того, чтобы провести раскопки непосредственно на территории, где был расположен монастырь, - отметили в Группе «Аквилон».
Участок на пересечении ул. Урицкого и набережной Северной Двины был приобретен Группой «Аквилон» в полном соответствии с действующим законодательством в рамках реализации муниципальной программы «Развитие застроенных территорий города Архангельска». Группа «Аквилон» выполнила предусмотренные данной программой обязательства по расселению четырех деревянных аварийных домов, при этом пойдя навстречу их жителям, получившим благоустроенное жилье в некоторых случаях большей площади. Разрешение на строительство выдано в соответствии с законом и является действующим. Все предусмотренные законом документы предоставлены в Инспекцию по охране объектов культурного наследия.
- Пока на этом участке располагались аварийные дома, ни жителям расположенных непосредственно на фундаменте Михайло-Архангельского кафедрального собора пятиэтажных домов, ни научной общественности не было никакого дела, как до самого участка, так и до буквально падающих деревянных домов. Однако когда застройщик за свой счет расселил их, и приступил к строительству нового жилого комплекса, у узкой группы лиц внезапно возник интерес к данному участку, - подчеркнули в Группе «Аквилон».
Группа «Аквилон» по собственной инициативе заключила соглашение с профильным федеральным научным учреждением – Институтом археологии Российской Академии наук. Застройщик привлек специалистов для того, чтобы все требования закона были неукоснительно соблюдены. По соглашению между группой «Аквилон» и Институтом археологии РАН все земляные работы выполнялись и выполняются под наблюдением сотрудников института. При этом Институт для выполнения работ на объекте привлекает специалистов из Архангельска. Об обнаружении в мае этого года, при проведении за пределами пятна застройки работ по перекладке телефонных кабелей «Ростелекома» новых объектов была уведомлена Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области. Найденные артефакты переданы Архангельскому областному краеведческому музею.
- Впервые в Архангельске были выполнено археологическое исследование столь значимого для города и региона объекта, причем раскопки профинансированы застройщиком. Группа «Аквилон» планирует и в дальнейшем осуществлять долговременное сотрудничество с Институтом археологии РАН как ведущей и наиболее авторитетной профильной научной организацией. В настоящее время подготовлено и согласовано соглашение с администрацией Архангельска о сотрудничестве по сохранению культурного наследия. Оно предусматривает продолжение археологических раскопок за пределами стройплощадки ЖК «River Park» - вдоль набережной Северной Двины как раз на территории где располагался Михайло-Архангельский монастырь. В последующем планируется ее благоустройство и возможно создание здесь археологического парка, - сообщили в Группе «Аквилон».
Группа «Аквилон» настроена на конструктивное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами: Инспекцией по охране объектов культурного наследия, Архангельской митрополией, областным краеведческим музеем, городской администрацией, жителями квартала, с тем чтобы было соблюдено действующее законодательство и не нарушен баланс интересов как застройщика и участников долевого строительства, так и сохранения археологического наследия.
В сегодняшней непростой экономической ситуации, экстремистские призывы к запретам на законную хозяйственную деятельность (в данном случае – на строительство жилья), чреваты серьезными негативными экономическими и социальными последствиями, как для города, так и для региона в целом: уменьшение объемов строительства нового жилья, неполученные горожанами квартиры снижение поступления налогов в бюджет, сокращение рабочих мест и рост безработицы.