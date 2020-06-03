От охранников до домохозяек. Перспективы российских абитуриентов (по Константину Щемелинину)

Начало лета — это время, когда вчерашние школьники должны окончательно определиться с ВУЗом, в который они будут поступать. Как сделать правильный выбор? И есть ли он — этот самый правильный выбор?
Сколько людей — столько и мнений, но некие общие правила выбора высшего учебного заведения есть. В статье ниже буду рассмотрены именно правило выбора применительно для России — для других стран, скорее всего, будут свои особенности.
Прежде всего, бывший школьник должен понять, чего он хочет. Если абитуриент хочет денег (карьеры), тогда нужно искать такой ВУЗ, который, во-первых, был бы «по душе», а во-вторых, чтобы специальность давала бы доступ к материальным благам и чем больше — тем лучше.
Поясню на примерах: если кому-то не нравится математика, то ему незачем идти в экономику; если кому-то не нравится общение с людьми, то ему незачем идти в юристы или преподаватели.
Теперь о материальных благах. Когда человек отвечает (несет ответственность) за то, что стоит много денег, тогда такой человек и сам будет получать много: например, летчик управляет самолетом, стоимостью в миллионы долларов, поэтому у него огромная зарплата, а вот водитель управляет недорогим (по сравнению с самолетом) автомобилем, поэтому у него зарплата маленькая.
Кроме того, большая власть позволяет распоряжаться большими деньгами, а значит, и зарплата того, кто распоряжается значительными материальными благами также будет большой, поэтому какой бы ВУЗ не закончить, денег будет больше у начальника, чем у его подчиненного.
Далее — не следует стремиться в прошлое: есть отмирающие специальности, не надо туда поступать!
Вообще, абитуриент должен знать только . В России об этом хорошо пишет Форбс. Например, в тех же США — этот рейтинг является главнейшим. Все остальные рейтинги: количество профессоров, научные успехи, количество студентов и т.д., — значения для будущей карьеры не имеют.
Применительно для России, сложность и цена получаемого образования особого значения не имеют. Сложное — не значит востребованное на рынке, а дорогое — отнюдь не означает хорошее.
В целом для РФ, образование имеет значение только для государственной службы, а для перспективных коммерческих должностей имеют значение, преимущественно, опыт работы и родственные связи. Здесь ошибки нет — именно родственные связи имеют значение, а не личные (всевозможные знакомства) связи; хотя с помощью личных связей и можно получить обычную должность, но лучшие стартовые должности получаются именно родственниками.
Потом, со временем, постепенно на первое место выйдет опыт — он будет перевешивать и личные связи, и многие родственные связи. А качество производственного опыта и ВУЗ обычно мало связаны.
Опыт — это понимание правил жизни в мире взрослых людей. Этот опыт невозможно получить в современном российском ВУЗе, его можно получить только на реальной работе, при условии успешного продвижения по карьерной лестнице. Одно из самых странных свойств карьеры — это собеседование: чем более низкая должность, тем более сложное собеседование предстоит выдержать, и чем должность выше, чем собеседование при приеме на работу проще.
Такая вот картина вырисовывается для российских абитуриентов, большинство из которых, вне зависимости от полученного образования, станут водителями, продавцами, охранниками (военными), администраторами в самом широком смысле, бухгалтерами и домохозяйками.
Константин Щемелинин, крымский писатель