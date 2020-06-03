Бить рублем! Депутатов АрхГорДумы достали разрытые дороги

В последнее время особенно часто подвергается критике состояние дорог в областном центре. То коммунальщики, то строители, то владельцы рядом находящегося бизнеса вскроют дорожное полотно… да так и оставят, хорошо, если поставят временное ограждение и повесят предупреждение.
Эту тему обсудили городские депутаты в рамках подготовки к очередной, 21-й, сессии городского парламента под председательством главы постоянной комиссии по вопросам строительства и землепользования Сергея Чанчикова.
Особой критике удостоился участок Обводного канала между улицами Попова и Воскресенской, который ежегодно перекрывается, мешая проезду автотранспорта. Коммунальщики проводят необходимые им работы, но восстанавливать дорожное полотно не спешат, затягивая объявленные ими же сроки.
Место действительно проблемное, из-за подземных вод там постоянно гниют проложенные коммуникации. Но почему должны страдать горожане?!
В качестве превентивной меры воздействия депутат Владимир Хотеновский (ЕР) предложил установить внутренние тарифы, предусматривающие штрафы на несвоевременное устранение раскопок и обязать компании их выплачивать.
Кроме того, его коллега из фракции КПРФ Александр Афанасьев считает, что проведение таких работ должно проходить в присутствии представителя городской администрации:
- Может там кладут не новые трубы, поэтому они быстро приходят в негодность. Поэтому при зарытии обязательно должен присутствовать представитель от города, чтобы проконтролировать, отслеживать акты скрытых работ. Кроме того, считаю, что ресурсоснабжающая организация должна предлагать инженерные решения по данной проблеме.
В свою очередь Сергей Пономарев (ЕР) затребовал интерактивную карту разрытий в городе:
- Требуем от Администрации применить максимально жёсткие меры по всем нарушениям ресурсоснабжающих организаций и выявить слабые места для усиления контроля.
Этот вопрос, как и многие другие, обязательно будет обсуждаться в ходе предстоящей сессии.