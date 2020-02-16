Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Ставки пошли вниз. Списки самых актуальных вакансий в Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой Архангельской области:  

Геодезист - https://bit.ly/2UpYJ8w (от 110 000 руб. до вычета НДФЛ) 

Управляющий Дополнительного офиса в г. Архангельск - https://bit.ly/2YqLLsa (от 81 000 руб. до вычета НДФЛ) 

Менеджер по развитию территории (Балтика) - https://bit.ly/30A0B2z (100 000 руб. на руки) 

Начальник коммерческого отдела - https://bit.ly/37enfhU (от 80 000 руб. на руки) 

Сборщик- достройщик судовой (сборщик КМС) АСЗ - https://bit.ly/3h6YmJH (от 70 000 до 110 000 руб. до вычета НДФЛ) 

 

11 июнь 08:14 | : Экономика

Главные новости


Александр Цыбульский закрыл Северодвинск. Почти…
Группа «Аквилон» обеспечила сохранность археологического наследия Архангельска
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2020 (112)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20