Ставки пошли вниз. Списки самых актуальных вакансий в Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой Архангельской области:
Геодезист - https://bit.ly/2UpYJ8w (от 110 000 руб. до вычета НДФЛ)
Управляющий Дополнительного офиса в г. Архангельск - https://bit.ly/2YqLLsa (от 81 000 руб. до вычета НДФЛ)
Менеджер по развитию территории (Балтика) - https://bit.ly/30A0B2z (100 000 руб. на руки)
Начальник коммерческого отдела - https://bit.ly/37enfhU (от 80 000 руб. на руки)
Сборщик- достройщик судовой (сборщик КМС) АСЗ - https://bit.ly/3h6YmJH (от 70 000 до 110 000 руб. до вычета НДФЛ)