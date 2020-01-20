"ЭкоИнтегратор" продолжает осваивать архангельскую глубинку

Региональный оператор по обращению с ТКО в Архангельской области - ООО «ЭкоИнтегратор» значительно расширяет охват территорий. 65 тысяч жителей районов области впервые начнут получать услугу по вывозу отходов. Новые маршруты мусоровозов охватили более 600 поселений, где ранее ТКО никогда не вывозилось.
Новые маршруты
Запуск новых маршрутов по вывозу твердых коммунальных отходов из населенных пунктов стал ключевым моментом новых договоров с перевозчиками твердых коммунальных отходов. Еще в апреле транспортные компании и региональный оператор ООО «ЭкоИнтегратор» запустили маршруты в отдаленных населенных пунктах Устьянского и Вельского районов, началась активная работа в деревнях Онежского и Ленского районов.
Сегодня запущен маршрут по Онежскому взморью - побережью Белого моря. Мусоровоз не только обслуживает отдаленные деревни района, но и начнет вывозить ТКО из национального парка «Онежское Поморье», как только там отменят ограничительные мероприятия, и начнется активный туристический сезон. По словам Светланы Задворной, которая возглавляет компанию перевозчика в Онежском районе новый договор позволяет работать в новых условиях с учетом увеличения охвата. Появятся и новые контейнеры - в этом месяце перевозчик закупил почти 500 штук.
Главная проблема, с которой мы пока столкнулись – говорит Светлана Задворная, - это отсутствие контейнеров. К сожалению, у администрации района уже несколько раз заключение контракта на их поставку срывалось. Надеемся, в июне власти района оборудуют площадки. Пока организован бестарный вывоз. Мусор выносят в определенный день и время по графику следования машины. Теперь мы будем обслуживать новые территории, в том числе территорию заказника «Онежское Поморье». Однако, с районами проблема в том, что не всегда к ним есть нормальные дороги, особенно весной и осенью. Приходится быть постоянно на связи с дорожниками, узнавать, проехал ли грейдер. У кого-то были вопросы по ГЛОНАСС, у нас с этим все в порядке. Система установлена на машины с 2016 года, как только в силу вступил соответствующий закон.
Установка контейнеров и площадок
Региональный оператор по обращению с ТКО учитывает, как строят контейнерные площадки и закупают контейнеры в муниципальных образованиях. В случае необходимости маршруты перевозчиков оперативно корректируют. В ближайшее время новые площадки и контейнеры должны появиться в деревнях Холмогорского, Верхнетоемского и Вилегодского районов,- там также поедут мусоровозы транспортных компаний. По словам руководителя ООО "ЖКХ Холмогоры" Дмитрия Докторова, который обслуживает два района - Верхнетоемский и Холмогорский,- местные власти почти установили все контейнеры.
- Изменился охват территории, будем вывозить там, где раньше никто никогда не забирал мусор. Например, Сия, Почтовая и другие деревни, где есть транспортная доступность,- рассказал Дмитрий Докторов.- Буквально с завтрашнего дня поедем по новым маршрутам и со временем охватим всю М8 в сторону Холмогор, Брин-Наволока.
Частичная замена контейнеров произойдет и в Пинежском районе - этим, как и перевозкой отходов, занимается компания "АльянсТеплоЭнерго", которая работает в пяти муниципальных образованиях района - Карпогорском, Междуреченском, Сийском, Пинежском и Шилегском. В планах - расширить список.
- На сегодняшний день проводится подготовка технических заданий со стороны глав муниципальных образований и районной администрации в отношении населенных пунктов и территорий, с которых планируется вывозка ТКО и после получения данных заданий нами будут найдены пути их реализации, - рассказал Александр Градусов генеральный директор компании «АльянсТеплоЭнерго».
Проблему с инфраструктурой решают и в Вельском районе - там активно занимаются оборудованием контейнерных площадок. В порядок власти района привели 406 точек, на очереди еще 357, которые оборудуют до конца этого года.
- Эти площадки закроют полностью Аргуновское, Верхнеустькулойское, Пежемское, Устьвельское, Ракула-Кокшеньгское и частично Вельское и Кулойское муниципальные образования. Через неделю к нам придет машина ООО «Экопрофи», мы усилим и технический парк, и контейнерный парк новыми контейнерами и евроконтейнерам, что позволит расширить охват территорий по вывозу отходов - отметил Алексей Зеновский, руководитель обособленного подразделения компании «ЭкоИнтегратор» по Вельскому району.
Постоянный контроль
Расширение зоны обслуживания перевозчиками Регионального оператора связано и с организацией системы контроля за тем, как и куда вывозятся отходы. Все перевозчики должны будут подключиться к автоматизированной системе управления “Управление отходами”. Это позволит в режиме онлайн контролировать все перемещение ТКО - от контейнерной площадки до размещения отходов на лицензированных полигонах. Ранее многие перевозчики уклонялись от подключения к этой системе, теперь работать без систем мониторинга запрещено. Сейчас в регионе работают 168 машин на уборке ТКО и только треть из них подключены к мониторингу.
Уже в июне в режиме он-лайн Региональный оператор начнет отслеживать передвижение всех мусоровозов без исключения. Это позволит обеспечить жесткий контроль за транспортировкой и захоронением ТКО. А значит скажется и на качестве оказания услуги. Стоит отметить, что к автоматизированной системе «Управление отходами» привязывают и все контейнерные площадки, а их в области более 10 тысяч.