«Североалмаз» приостановил работы на Ломоносовском ГОКе

Соответственно, минус в бюджет Архангельской области…
Из официального заявления компании:
«С 16 мая были приостановлены работы на обогатительном переделе. Планируется, что они будут возобновлены с 1 июля сроком на три месяца, после чего их вновь приостановят до конца текущего года. Горные работы были приостановлены 12 мая, их планируется возобновить с 1 ноября.
Основная часть коллектива Ломоносовского ГОКа, за исключением дежурной группы, в настоящее время находится в вынужденном простое, получая предусмотренные коллективным договором выплаты, или на межвахтовом отдыхе.
В 2019 году добыча на Ломоносовском ГОКе составила около 4,2 млн карат. По итогам 1 кв. текущего года предприятием было добыто 1,04 млн карат алмазов, 13% в общем объеме добычи Группы АЛРОСА».
Как мы писали ранее с ссылкой на информацию, полученную непосредственно от сотрудников «АГД-Даймондс», ситуация на рынке драгоценных камней практически аховая в связи с мировой пандемией коронавируса – продаются только отдельные уникальные экземпляры на аукционах, ювелирный бизнес терпит колоссальные убытки.