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«Североалмаз» приостановил работы на Ломоносовском ГОКе

Соответственно, минус в бюджет Архангельской области…

Из официального заявления компании:

«С 16 мая были приостановлены работы на обогатительном переделе. Планируется, что они будут возобновлены с 1 июля сроком на три месяца, после чего их вновь приостановят до конца текущего года. Горные работы были приостановлены 12 мая, их планируется возобновить с 1 ноября.

 

Основная часть коллектива Ломоносовского ГОКа, за исключением дежурной группы, в настоящее время находится в вынужденном простое, получая предусмотренные коллективным договором выплаты, или на межвахтовом отдыхе.

 

В 2019 году добыча на Ломоносовском ГОКе составила около 4,2 млн карат. По итогам 1 кв. текущего года предприятием было добыто 1,04 млн карат алмазов, 13% в общем объеме добычи Группы АЛРОСА».

 

Как мы писали ранее с ссылкой на информацию, полученную непосредственно от сотрудников «АГД-Даймондс», ситуация на рынке драгоценных камней практически аховая в связи с мировой пандемией коронавируса – продаются только отдельные уникальные экземпляры на аукционах, ювелирный бизнес терпит колоссальные убытки.

05 июнь 08:09 | : Экономика

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