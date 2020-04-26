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Невероятно, но факт. Части российских компаний понравилось сидеть на удаленке

21% компаний, чьи сотрудники работают дистанционно во время карантина, после завершения режима самоизоляции оставят персонал работать из дома. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил планы у работодателей относительно продления или завершения режима удаленной работы после окончания карантина. В опросе приняли участие представители 500 компаний, чей персонал трудится удаленно в период карантина по COVID-19.

Большинство работодателей по окончании карантина планирует вернуть удаленных сотрудников на работу в офис (72%). 17% работодателей оставят персонал на удаленке на какое-то время: чаще всего назывались даты 12 июня, 1 июля либо 1 сентября. 4% компаний хотят перевести персонал на постоянную работу из дома. Другие варианты рассматривают 2% работодателей: среди них — возвращать персонал в офис по желанию, оставить на удаленке сотрудников, которые хорошо проявили себя, работая из дома, либо продлить дистанционную занятость для персонала предпенсионного возраста или с хроническими заболеваниями.

Работа из дома имеет существенное преимущество — экономия времени на дорогу. Потратьте его с умом: повысьте квалификацию или обучитесь новому на бесплатных курсах.

23 май 07:51 | : Экономика

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