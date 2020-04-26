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Реплика: «Забота о сельхозпроизводителях Архангельской области – профанация!»

Вчера в правительстве Архангельской области прошла видеоконференция с участием ВрИО губернатора Александра Цыбульского, посвященная проблемам регионального агропрома. В частности, обсуждался вопрос оказания помощи местным производителям молочной продукции.

В ней с заинтересованной стороны приняли участие исключительно представители крупных агрохолдингов, малый бизнес и фермерские хозяйства были традиционно проигнорированы. Известный общественник, представитель Ассоциации фермеров АО Михаил Силантьев считает подобный подход заведомой «профанацией», вводящей в заблуждение нового главу региона, который только-только стал входить в курс местных дел.

Именно от участников и был сформулирован запрос - якобы всё, что нужно сегодня Архангельскому агропрому, это добавить денежек на произведённое молоко.

Но на самом деле это не решение вопроса, а его профанация!!!

У нас итак каждый год помимо утверждённых бюджетом средств ещё и добавляют деньги на это самое "молоко", но толку нет! Малый бизнес умирает - ежегодно закрываются одно за одним предприятия, на рынке нет местных продуктов, да и самого рынка местных продуктов нет...

Давно уже понятно, что эта политика бессмысленна и ведёт к развалу - вернее - уже привела! Но ничего не смыслящая в аграрных делах торговка на должности министра АПК продолжает гнуть своё - допподдержка молока...

А вы не задумывались - куда это самое молоко реализовывается? Оно идёт на Московские и другие заводы - в то время как Поморские молзаводы завозят до 40% молока из-за пределов региона...

Почему это так? Да потому, что продукт надо не только произвести - его ещё и реализовать надо! А в нашей области это невозможно! Рынок и бюджетная сфера закрыты для местной продукции!!!

Вот ещё один довод - в Вологодской области бюджет агропрома примерно равен нашему - но там развиты все виды сельского хозяйства, отрасль на подъёме в отличие от убитой нашей - почему?!

Да потому, что они помогают предприятиям уменьшать себестоимость, компенсируя обновление техники! Плюс они стимулируют кооперацию агропредприятий и плотно заняты реализацией региональных сельхозпродуктов как внутри своей области, так и за её пределами!

Почему же мы не берём опыт продвинутых соседей и делаем всё не так - год за годом вкачивая деньги в бездонную яму субсидирования неэффективного производства?!

Всё на самом деле просто - крупные субсидии нескольким предприятиям позволяют очень хорошо на этом греть руки ответственным чиновникам! Поменяв эту стратегию придётся отказаться от этой накатанной откатной схемы - разве кто-то из её участников добровольно это сделает?! А пока ещё ВРИОГ в этом всём разберётся...

Итог сего поста в следующем - мёртвому припарками не помочь! Деньги сельскому хозяйству нужны - но по другим направлениям! Подобные стратегии разрабатываются не на срежиссированных ВКС с участием специально отобранных персонажей, а независимыми от чиновников экспертами в тишине кабинетов. Но если это главе губернии надо будет...

Кстати… информация о приглашенных к участию в видеоконференции:

Вельск - бывший ещё несколько месяцев назад замминистра агропрома, ныне директор крупнейшей государственной молочной агрофирмы;
Холмогоры - бывший юрист министерства агропрома, ныне директор молочной агрофирмы;
Няндомский - бывший депутат облСобрания и директор крупнейшей молочной агрофермы;
Устьянский - глава района, бывший чиновник областной администрации.  

22 май 11:38 | : Экономика / Скандалы

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