Купи и успокойся. В Архангельской области начали торговать "антиклещами" через почту

С приходом весны, в период становления плюсовых температур и схода снега наступает самая опасная пора. В текущем сезоне на территории Няндомского района уже зафиксирован один случай укуса клеща.
В списке неблагоприятных 17 районов и три города в Архангельской области: Вельский, Верхнетоемский, Вилегодский, Виноградовский, Каргопольский, Коношский, Котласский, Красноборский, Ленский, Няндомский, Онежский, Пинежский, Плесецкий, Приморский, Устьянский, Холмогорский, Шенкурский районы, а также Котлас, Коряжма и Мирный.
Ежегодно большим спросом во всех районах Архангельской области пользуются полисы «Антиклещ». Их можно купить во всех отделениях почты или через мобильный почтово-кассовый терминал у почтальона, не выходя из дома. Многие клиенты предпочитают оформлять эту страховую услугу сразу для всех членов семьи.
Напомним, стоимость договора страховой защиты фиксированная, не зависит от возраста клиента, и составляет 399 рублей. Полис действует в течение 12 месяцев на всей территории страны и не ограничивает количество обращений застрахованного лица до полного исчерпания страховой суммы.