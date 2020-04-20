«ЭкоИнтегратор» продолжает наращивать работу по очистке Архангельска от бытовых отходов

В минувшие выходные региональный оператор вывоз на полигон хранения ТКО областного центра 3740 кубометров отходов.
На линию вышли 12 новых мусоровозов и один ломовоз от компании «ЭкоПрофи».
Перевозчикам ТКО приходится особенно сложно работать в режиме самоизоляции, когда по вполне объективным причинам выросли объемы бытового мусора. В адрес регоператора постоянно поступают жалобы от населения на скопление на контейнерных площадках крупногабаритного мусора.
Три последних дня «ЭкоПрофи» не только осуществлял вывоз ТКО и КГО из дворов Архангельска, но и его сотрудники прибирались на контейнерных площадках. За это время была проведена очистка 908 контейнерных площадок. На полигон Архангельска было вывезено 3740 кубометров отходов.
Напомним, транспортный оператор регионального оператора по обращению с ТКО в начале апреля закупил 15 новых мусоровозов и один ломовоз на базе КамАЗ. Новая техника более экологична и соответствует стандарту ЕВРО-5.
Спецтранспорт оборудован системой мониторинга ГЛОНАСС и подключён к АСУ «Управление отходами». Это позволяет отслеживать движение мусоровозов в режиме реального времени.
Новый автопарк — первый шаг в процессе изменения всей системы обращения с ТКО, которую внедряет Региональный оператор в Архангельской области. Уже на этой неделе в областной центр прибудет первая партия евроконтейнеров, которые будут установлены в городских дворах.