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Экономика Вельского района в ауте - отозвана декларация у местного производителя мясной продукции

В декабре 2019-январе 2020 года Управлением Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу была проведена внеплановая выездная проверка в отношении предприятия, занимающегося производством мясной продукции, которое находится в  г. Вельске Архангельской области,.

В ходе проверки представленных материалов, на основании которых были приняты декларации о соответствии  установлено, что проведённые лабораторные исследования проведены не в полном объёме в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, а именно отсутствовала информация о проведении исследований по показателю наличия антибиотика левомецитин. При этом наличие левомецитина в мясной продукции не допускается.

В частности, отсутствие данных исследований выявлено в материалах по декларациям о соответствии на полуфабрикаты в тесте с мясной начинкой (пельмени, манты, равиоли), а также полуфабрикаты мясные рубленые (котлеты, тефтели, фрикадельки, шарики, купаты).

Кроме того, в нарушение требований технического регламента Таможенного союза «о безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013) предприниматель не проводила исследования питьевой воды, используемой при производстве.

Также в соответствии с программой производственного контроля продукция, выпускаемая предприятием, должна исследоваться на микробиологические показатели и показатели безопасности не реже 1 раза в год. Но протоколы испытаний предпринимателем предоставлены не были.

 За нарушение технических регламентов ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», а также порядка санитарно-микробиологического контроля при производстве мяса и мясных продуктов предприниматель была привлечена к административной ответственности по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ с назначением наказания в виде предупреждения.

Управлением Россельхознадзора выдано предписание о прекращении действия деклараций о соответствии сроком исполнения до 16.03.2020. Предписание было исполнено, действие двух деклараций прекращено, в Национальной части Единого реестра зарегистрированных деклараций о соответствии вышеуказанным декларациям присвоен статус «Прекращён».

Напомним, что недавно в этом районе приостановлена деятельность молочного комбината… сотрудники под угрозой увольнения.  

15 апрель 11:30 | : Экономика / Происшествия

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