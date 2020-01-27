Экономика Вельского района в ауте - отозвана декларация у местного производителя мясной продукции

В декабре 2019-январе 2020 года Управлением Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу была проведена внеплановая выездная проверка в отношении предприятия, занимающегося производством мясной продукции, которое находится в г. Вельске Архангельской области,.
В ходе проверки представленных материалов, на основании которых были приняты декларации о соответствии установлено, что проведённые лабораторные исследования проведены не в полном объёме в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, а именно отсутствовала информация о проведении исследований по показателю наличия антибиотика левомецитин. При этом наличие левомецитина в мясной продукции не допускается.
В частности, отсутствие данных исследований выявлено в материалах по декларациям о соответствии на полуфабрикаты в тесте с мясной начинкой (пельмени, манты, равиоли), а также полуфабрикаты мясные рубленые (котлеты, тефтели, фрикадельки, шарики, купаты).
Кроме того, в нарушение требований технического регламента Таможенного союза «о безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013) предприниматель не проводила исследования питьевой воды, используемой при производстве.
Также в соответствии с программой производственного контроля продукция, выпускаемая предприятием, должна исследоваться на микробиологические показатели и показатели безопасности не реже 1 раза в год. Но протоколы испытаний предпринимателем предоставлены не были.
За нарушение технических регламентов ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», а также порядка санитарно-микробиологического контроля при производстве мяса и мясных продуктов предприниматель была привлечена к административной ответственности по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ с назначением наказания в виде предупреждения.
Управлением Россельхознадзора выдано предписание о прекращении действия деклараций о соответствии сроком исполнения до 16.03.2020. Предписание было исполнено, действие двух деклараций прекращено, в Национальной части Единого реестра зарегистрированных деклараций о соответствии вышеуказанным декларациям присвоен статус «Прекращён».
Напомним, что недавно в этом районе приостановлена деятельность молочного комбината… сотрудники под угрозой увольнения.