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Сидя в карантине, россияне размечтались о фрилансе

Служба исследований сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru провела опрос соискателей из разных регионов России, включая Архангельскую область, чтобы выяснить, как они относятся к фрилансу и закону о самозанятых с введением налога на профессиональный доход, планируют ли соискатели-фрилансеры переходить на самозанятость, если еще этого не сделали. В целом, онлайн-опрос в феврале 2020 года прошли более 4 тысяч соискателей из разных регионов России.

Среди опрошенных почти две трети являются наемными работниками (73%), статус фрилансера у 15% респондентов, еще 5% и 7% соответственно приходятся на владельцев собственного бизнеса и начинающих специалистов без опыта работы.

При этом практически каждый третий фрилансер, если брать в расчет разные регионы страны, оформлен как самозанятый. Мнения фрилансеров о законе о самозанятости разделились практически поровну: 40% специалистов рассматривают возможность оформиться в качестве самозанятых в будущем, а 40% не планируют этого делать вовсе. 

Ели говорить о не-фрилансерах, то каждый пятый планирует перейти на этот тип занятости в 2020 году, и практически каждый второй (48%) не исключает такой возможности в будущем. При этом 41% из числа потенциальных фрилансеров из регионов планируют оформить статус самозанятого в соответствии с законом, а 29%, напротив, не готовы пойти на подобное.

В целом, 30% опрошенных в разной степени положительно относятся к закону о самозанятых, 29% держат нейтралитет, а 14% соискателей выразили крайнее недовольство нововведениями. К числу первых относятся медицинские специалисты, бухгалтеры и юристы, с другой стороны, недовольных больше среди специалистов из сфер автомобильного бизнеса, безопасности, добычи сырья, ИТ, рабочего персонала. 

Достоинствами закона о самозанятости российские соискатели считают отсутствие необходимости сдавать отчетность (35%), низкий налог на доходы (29%), а также то, что не нужно платить больше никаких сборов (27%) и заводить кассовый аппарат (30%). При этом почти каждый пятый не видит в законе о самозанятости никаких плюсов (22%).

Однако, у медали две стороны, и самозанятым не начисляется пенсия и рабочий стаж – отметили 56% респондентов, у них отсутствуют пособия на случай болезни или ухода в декрет (44%), есть необходимость платить налог ежемесячно (28%) и наличие ограничений по доходам (25%). В целом, результаты опроса говорят об интересе соискателей к новому формату занятости: 23% соискателей из разных регионов отметили в качестве минуса то, что перейти на самозанятость можно пока не во всех регионах страны.

В России фриланс оказался наиболее популярен среди специалистов в сферах искусства и массмедиа (49%), маркетинга, рекламы и PR (40%), науки и образования (26%), IT, интернета (23%) и юриспруденции (13%). О намерении оформиться в качестве самозанятых в случае перехода на фриланс чаще упоминали представители профессиональных областей медицины и фармацевтики (60%), безопасности (53%), а также бухгалтерии (51%), управления персоналом и юриспруденции (по 47%).

Уровень ежемесячного дохода фрилансеров пока что ниже, чем у владельцев своего бизнеса и даже наемных работников. 24% фрилансеров имеют доход до 15 тыс. руб. в месяц, в то время как среди наёмных работников эта доля составляет лишь 8%, среди предпринимателей — 6%.

По результатам другого опроса, проведенного на сайте и в социальных сетях hh.ru среди 985 респондентов, 7% опрошенных соискателей заявили, что попали под сокращение в связи с текущим кризисом: выше всего эта доля в Санкт-Петербурге и Москве (11% и 10% соответственно), а также в сфере маркетинга и PR (14%) и производственной сфере (10%). 3% опрошенных соискателей отметили, что их работодатель обанкротился/закрылся, и они остались без работы. Еще 2% упомянули, что руководство предоставило им выбор — работать или не работать (с сохранением зарплаты) — и они выбрали не работать.

В целом, 64% соискателей отметили, что будут продолжать работать. Выше всего эта доля в административной и бухгалтерской сферах (по 35%), а также в IT-сфере (29%). Еще 20% опрошенных соискателей на этой неделе продолжат работу, поскольку заняты в сферах, на которых карантин не распространяется (продовольствие, аптеки и т.п.). Порядка 10% респондентов заявили, что руководство предоставило им выбор — работать или не работать (с сохранением зарплаты) — и они выбрали работать. В большей степени это характерно для представителей профобласти HR (14%). Остальные 36% не будут трудиться в силу разных причин.

31 март 10:19 | : Экономика

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