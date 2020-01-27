На рынке труда Архангельской области растет спрос на "рабочую косточку"

Несмотря на те изменения, которые происходят сейчас на рынке труда, проблема дефицита рабочего персонала остается по-прежнему актуальной. Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запада проанализировали свыше 500 вакансий, размещенных с 1 января по 16 марта 2020 года в Архангельской области для представителей рабочих профессий, и выяснили, кто из соискателей рабочих специальностей пользуется популярностью у работодателей и чей заработок может превышать 100 000 рублей.
Cпрос на «синих воротничков» в феврале уменьшился на 9% в сравнении с аналогичным месяцем 2019 года. Топ самых востребованных представителей сферы рабочего персонала у компаний Архангельской области из разных отраслей выглядит следующим образом: это электрики, электромонтеры, кабельщики (по 6% от всех предложений о работе в этой профессиональной области), комплектовщики, укладчики-упаковщики (по 5%), механики, монтажники и грузчики (по 4%).
С учетом общего тренда на рынке труда – роста требований к соискателям из разных профессиональных сфер – к представителям рабочих профессий требования тоже ужесточаются, несмотря на общий дефицит рабочего персонала по всей стране. Каждое второе предложение о работе было ориентировано на специалистов с профессиональным стажем от 1 года до 3 лет, каждое десятое – на более опытных соискателей, отработавших более 3 лет. Еще 44% вакансий в Архангельской области были доступны кандидатам рабочих специальностей без опыта работы.
С другой стороны, у представителей рабочего персонала растет интерес к открытому рынку труда: число резюме от кандидатов из этой сферы в феврале к показателю прошлого года увеличилось на 33%. Подобная динамика вакансий и резюме сказалась на уровне конкуренции: по сравнению с прошлым годом количество резюме от соискателей рабочих профессий выросло с 2 в феврале прошлого года до 2,9 резюме на одну вакансию в текущем.
Средний уровень предлагаемых зарплат в вакансиях для рабочего персонала в начале года составил 35 000 рублей, учитывая предложения с вахтой. Зарплатные ожидания женщин из сферы рабочего персонала оказались равны 20 000 рублей, а мужчины, напротив, рассчитывают на большее – их желаемый уровень финансового вознаграждения в среднем составил 40 000 рублей.
Между тем, на рынке труда Архангельской области появились предложения к представителям рабочих выше ожидаемых – от 50 000 руб. и выше (механик-автослесарь, мастер по ремонту кабельных линий, сборщик мебели и тд.).