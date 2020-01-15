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Коммерческий директор в Архангельске - распорядитель с толстым кошельком

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, коммерческий директор в Архангельске получает в среднем 173 000 рублей в месяц, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать на заработок до 270 000 рублей, а в Санкт-Петербурге, в среднем – 248 000 рублей в месяц.

В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске  - 189 000 рублей, в Екатеринбурге – 208 000 рублей, во Владивостоке – 230 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 194 000 рублей, в Челябинске – 184 000 рублей, в Омске – 170 000 рублей в месяц. В соседних городах ситуация следующая: в Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 167 000 рублей, в Сыктывкаре 181 000 рублей и в Петрозаводске -  176 000 рублей в месяц.

Коммерческий директор – это топ-менеджер, который руководит закупками и продажами, маркетингом и логистикой компании.

Как правило, коммерческий директор же имеет под своим контролем и в своем подчинении следующие подразделения предприятия:

  • отделы рекламы и маркетинга, которые создают имидж организации во внешней среде;
  • отдел по связям с общественностью, который обеспечивает узнаваемость предприятия;
  • отдел сбыта, который определяет каналы продаж, а также отдел логистики, который определяет наиболее выгодные пути доставки товара от производителя к потребителю;
  • складская служба, куда поступает сырье и материалы, а также неотгруженная продукция.
07 март 07:20 | : Экономика

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