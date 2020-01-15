Коммерческий директор в Архангельске - распорядитель с толстым кошельком

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, коммерческий директор в Архангельске получает в среднем 173 000 рублей в месяц, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать на заработок до 270 000 рублей, а в Санкт-Петербурге, в среднем – 248 000 рублей в месяц.
В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске - 189 000 рублей, в Екатеринбурге – 208 000 рублей, во Владивостоке – 230 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 194 000 рублей, в Челябинске – 184 000 рублей, в Омске – 170 000 рублей в месяц. В соседних городах ситуация следующая: в Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 167 000 рублей, в Сыктывкаре 181 000 рублей и в Петрозаводске - 176 000 рублей в месяц.
Коммерческий директор – это топ-менеджер, который руководит закупками и продажами, маркетингом и логистикой компании.
Как правило, коммерческий директор же имеет под своим контролем и в своем подчинении следующие подразделения предприятия: