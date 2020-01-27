«ЭкоИнтегратор»: Недочеты устранены, в марте жители области получат корректные квитанции

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В феврале жители Архангельской области получили первые квитанции на оплату вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО). Для выставления квитанций ООО “ЭкоИнтегратор” привлек АО “Центр расчетов”. Именно поэтому многие архангелогородцы получили счет за вывоз ТКО в рамках “единой квитанции” вместе с другими коммунальными услугами, закон это допускает.
Все данные для начислений АО “Центр расчетов” и Региональный оператор по обращению с ТКО получили от управляющих компаний - механизм четко регламентирован действующим законодательством и не требует отдельных разрешений от каждого жителя.
В ходе выставления первых счетов произошел технический сбой, который привел к появлению в некоторых квитанциях некорректных данных: неправильных фамилий или имен собственников, неверного количества зарегистрированных в жилом помещении, отсутствовала информация о льготах.
- В период отладки выпуска новых квитанций на оплату вывоза ТКО возможны неточности, - сообщила заместитель коммерческого директора ООО «ЭкоИнтегратор» Ольга Барболина. – Я рекомендую подождать квитанции за февраль, где все данные будут соответствовать действительности.
Ольга Барболина отметила, что ошибки, касающиеся количества собственников жилья или прописанных в нем, носили технический характер и уже исправлены - в марте жители получат корректные квитанции. Это касается и информации о льготах, которую справочно размещают в квитанциях.
- Если льгота в платежном документе не указана, это не значит, что она не начислена. В квитанциях на оплату вывоза ТКО за февраль все льготы будут учтены, - сообщила заместитель генерального директора АО «Центр расчетов» Светлана Шнипова.
Тем не менее, если у жителей области есть необходимость заявить о своем праве на перерасчет платы за вывоз ТКО, им необходимо обратиться с заявлением и подтверждающими документами в офис АО «Центр расчетов» или в обособленное подразделение Регионального оператора по обращению с ТКО.
Напомним, если человек более 5 календарных дней отсутствует в жилом помещении, он может получить перерасчет платы за услугу по обращению с ТКО. Условия перерасчета утверждены постановлением Правительства РФ №354.