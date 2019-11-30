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Глава Группы компаний «ИЛИМ» Ксения Соснина стала самым генеральным директором в Европе

Таков вердикт Аналитическая компания Fastmarkets RISI, отслеживающей успехи целлюлозно-бумажной промышленности по всему миру.

Награждение состоится в марте этого год на Европейской конференции Fastmarkets RISI в Лиссабоне.

Особенный момент: Ксения стала первой женщиной, получившей эту премию.

Немного о лауреате.

Госпожа Соснина получила высшее образование по экономике и финансам в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» (Обнинск) и прошла стажировку в области управления бизнесом в университете Южной Каролины в США.

Имела более чем 15-летний опыт работы в упаковочной промышленности. До присоединения к команде International Paper она занимала различные управляющие посты, включая должности генерального директора, а также ряд других позиций в финансовом и операционном управлении в международных компаниях.

В 2013 году Соснина присоединилась к компании International Paper в России на позиции Президента. В этой роли она отвечает за всю операционную деятельность компании, включая производство, продажи, развитие бизнеса, и представляет интересы International Paper в России в совместном предприятии Группа «Илим». Ксения входит в команду бизнес лидеров региона ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка).

С июня 2015 года Ксения Соснина является членом Совета директоров ОАО «Группа «Илим». С июня 2016-го = генеральный директор Группы компаний «ИЛИМ».

04 февраль 12:51 | : Экономика

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