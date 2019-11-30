Глава Группы компаний «ИЛИМ» Ксения Соснина стала самым генеральным директором в Европе

Таков вердикт Аналитическая компания Fastmarkets RISI, отслеживающей успехи целлюлозно-бумажной промышленности по всему миру.
Награждение состоится в марте этого год на Европейской конференции Fastmarkets RISI в Лиссабоне.
Особенный момент: Ксения стала первой женщиной, получившей эту премию.
Немного о лауреате.
Госпожа Соснина получила высшее образование по экономике и финансам в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» (Обнинск) и прошла стажировку в области управления бизнесом в университете Южной Каролины в США.
Имела более чем 15-летний опыт работы в упаковочной промышленности. До присоединения к команде International Paper она занимала различные управляющие посты, включая должности генерального директора, а также ряд других позиций в финансовом и операционном управлении в международных компаниях.
В 2013 году Соснина присоединилась к компании International Paper в России на позиции Президента. В этой роли она отвечает за всю операционную деятельность компании, включая производство, продажи, развитие бизнеса, и представляет интересы International Paper в России в совместном предприятии Группа «Илим». Ксения входит в команду бизнес лидеров региона ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка).
С июня 2015 года Ксения Соснина является членом Совета директоров ОАО «Группа «Илим». С июня 2016-го = генеральный директор Группы компаний «ИЛИМ».