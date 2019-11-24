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Капремонт - 2020. В Архангельске продолжается замена лифтов

В четырех домах Архангельска началась плановая замена лифтов. 30 января подрядной организации ОАО «ЩЛЗ» (Щербинский лифтостроительный завод) переданы в работу 16 единиц лифтового оборудования:

  • 5 - на пр.Московский, 43/1
  • 6 – на пр.Московский, 41/1
  • 2 – на ул.Чкалова,20
  • 3 – на ул.Школьная, 84/2

Всего по договору, заключенному с ОАО «ЩЛЗ», в рамках 4 этапа программы предстоит заменить 28 лифтов. Помимо 16-ти подъемников в Архангельске, еще 12 будут смонтированы в Новодвинске – на ул.Южной,17 и на ул.Двинской, 41, 41/1 и 45/1.

Работы выполняются в рамках реализации краткосрочной программы капитального ремонта МКД, расположенных на территории Архангельской области и реализуются региональным оператором.

Отметим, что в 2019 году данная подрядная организация отлично отработала в Архангельске, все лифты были сданы в оговоренные договором сроки. Все подъемники, которые устанавливаются в Архангельске, - завод производит сам.

Строительный контроль на объектах осуществляет ООО «КСТ».

Фондом капремонта Архангельской области программа по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах проводится четвертый год. За предыдущие периоды Фонд заменил 825 единиц.

ОАО ЩЛЗ — одно из старейших предприятий по производству лифтов в стране. В наши дни Щербинский лифтостроительный завод выпускает пассажирские лифты грузоподъемностью от 240 до 1 тыс. кг и со скоростью передвижения от 0,71 м/сек. до 2,5 м/сек. Кроме того, он производит и подъемные машины новой серии — современные пассажирские лифты грузоподъемностью от 400 до 1 тыс. кг, которые способны развить скорость до 2 м/сек.

Предприятие поставляет лифты в рамках региональных программ по капремонту общего имущества многоквартирных домов в Уфу, Санкт-Петербург, Пермский край, Белгородскую, Архангельскую, Мурманскую, Липецкую области.

Несмотря на то что механизмы лифтов типовые, все устройства и их комплектующие проходят тест на безопасность: для этих целей на заводе предусмотрена специальная шахта, в которой новый лифт гоняют вверх и вниз. В процессе тестируют лебедки, ловители и другие комплектующие на прочность и отсутствие брака. Интерьеры лифтов обычно тоже типовые: кабины новых моделей оборудованы специальной зеркальной вставкой и интерьерными панелями со специальным порошковым покрытием бело-бежевого или металлического цветов, а кнопки вызова этажей снабжены символами азбуки Брайля.

За каждым лифтом, установленным по программе капремонта, закреплена сервисная организация, его рабочие лифтовые механизмы регулярно проходят профилактику.  

01 февраль 07:54 | : Экономика

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