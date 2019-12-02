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«Храм на крови нам не нужен». Архангельский митрополит Корнилий вступился за жильцов аварийной деревяшки

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий проведет переговоры с губернатором Архангельской области Игорем Орловым и мэром областной столицы Игорем Годзишем о переселении аварийного дома в Архангельске, на месте которого будет храм. Об этом ИА «RUSNORD» сообщила координатор инициативной группы жильцов Елена Тормозова.

По ее словам, обещание поднять вопрос перед губернатором Орловым митрополит дал 5 декабря на личном приеме в епархиальном управлении: «Он с вниманием отнесся к нашей проблеме и сказал, что «храм на крови нам не нужен».

Земельный участок по адресу ул. Свободы, 28 был передан Архангельской епархии в 2015 году, вместе с прилегающими к аварийному дому хозяйственными постройками, придомовой территорией и людьми. Дом и оставшаяся под ним земля были исключены из Проекта развития городской территории, как бесперспективные для инвесторов. Вопрос с расселением перенесен на неопределенный срок. Сегодня там прописано и проживают более 20 человек. В том числе инвалид II степени.

Аварийный статус, дающий формальное право распоряжаться территорией, был присвоен дому в апреле 2019 года, спустя четыре года после передачи земли. Это по мнению жильцов также является серьезным нарушением градостроительных норм.

«Поверьте, мы не выступаем против храма. С одной стороны, мы вынуждены защищать свои имущественные права. С другой, как верующие люди, мы хотим, чтобы храм был построен честно, без «серых схем». Ведь строительство церкви – это жертва Богу. И она должна быть чистой. Сейчас в доме жить невозможно. Печи на первом этаже обвалились, так что печки второго этажа держаться на деревянных полах. Воды нет. Сваи полностью сгнили. Мы всерьез боимся, что, если начнется стройка – дом обрушится и мы погибнем.», - рассказала представитель жильцов.

Как сообщил ИА «RUSNORD» источник в правоохранительных органах, 13 января жильцы направили обращение в Администрацию Президента и Генпрокуратуру с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. В настоящее время обращения из федерального центра переданы на рассмотрение в Правительство региона и Областную прокуратуру.  

22 январь 14:32 | : Экономика / Скандалы / Верую

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