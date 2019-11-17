Северодвинские депутаты проголосовали «ЗА» строительство. Мнение Мандрыкина "приняли к сведению"

Городской Совет Северодвинска наделил администрацию муниципалитета полномочиями по подписанию инвестиционного контракта с холдингом «Аквилон Инвест».
На сессии городского Совета Северодвинска был принят ряд важных для города решений. Депутаты не только приняли Стратегию Северодвинска-2030 и городской бюджет на три года, но и дали «зеленый свет» проекту, который привлечет в город реальные инвестиции для реализации этой Стратегии и создаст дополнительные возможности для пополнения муниципальной казны.
В полном соответствии с областным законом «О государственной политике Архангельской области в сфере инвестиционной деятельности» городской Совет наделил администрацию Северодвинска полномочиями по разработке проекта инвестиционного контракта, его заключению, и представление муниципалитета при его реализации.
Речь идет о масштабном инвестиционном проекте холдинга «Аквилон Инвест» по использованию земельного участка на берегу озера Театральное (между ЦУМом и драмтеатром). Он уже был одобрен региональной комиссией по инвестиционной политике. Теперь администрация Северодвинска сможет заключить инвестконтракт, в котором оговариваются все обязательства застройщика.
В проекте предусмотрено создание общедоступной многофункциональной рекреационной зоны на берегу озера Театральное. За счет инвестора она станет современным городским общественным пространством площадью более 3 гектар, предназначенным для разнообразного досуга с учетом потребностей всех жителей Северодвинска. Также планируется выполнить берегоукрепление и обустроить зону у воды, где создать необходимую инфраструктуру для активного отдыха, как летом, так и зимой. Инвестор за свой счет построит на участке площадью более 1 га детский сад на 280 мест, с обустроенной прилегающей территорией, который будет безвозмездно передан в собственность муниципалитета Северодвинска. И наконец, зона жилой застройки разноуровневой высотности общей площадью до 46 тыс. кв. м. Планируемый объем инвестиций составляет около 2,23 млрд. рублей (в том числе не менее 20% - собственные средства девелопера), срок реализации – 7 лет.
- Сегодня наша главная задача – организовать конструктивный диалог с жителями Северодвинска, чтобы максимально учесть их пожелания по благоустройству рекреационной зоны. Мы готовы объявить открытый конкурс на разработку концепции парка с учетом предложений горожан по его наполнению. Парк и детсад на 280 мест инвестор обязан передать городу до окончания строительства жилья. Необходимо особо подчеркнуть, что проект планировки территории будет разработан с учетом всех требований градостроительных регламентов Северодвинска в части благоустройства, озеленения, обеспечения парковочными местами для автотранспорта. Этот проект по действующему законодательству будет вынесен на общественное обсуждение. После утверждения плана разрабатывается проектно-сметная документация по всем предлагаемым объектам, которая проходит предусмотренную законом экспертизу. И только после этого мы сможем получить разрешение на строительство и начать работы, - отметил заместитель генерального директора холдинга «Аквилон Инвест» по развитию Андрей Четвериков.
- Как глава города я гарантирую абсолютную прозрачность этого проекта на всех этапах его реализации. Муниципалитет – администрация и депутаты горсовета, будут осуществлять сопровождение инвестконтракта и постоянный контроль за выполнением всех обязательств со стороны застройщика, - заявил глава Северодвинска Игорь Скубенко.
Холдинг «Аквилон Инвест» открыт для диалога со всеми горожанами, в том числе из теми, кто сейчас выступает против проекта. Хотя выступление их представителя Олега Мандрыкина, которому на сессии было предоставлено слово, на решение депутатов не повлияло.
- На мой взгляд, это мнение не совпадает с нашей действительностью. Если говорить о том, что там будет парк или аквапарк, я ведь тоже не против. И никто не мешал ему обратиться в областную инвестиционную комиссию, найти инвестора и выйти с проектом, который он считает нужным. А рекреационная зона 500 на 600 метров это много, плюс новый детский сад, плюс берегоукрепление – это на самом деле благо для города, - сказал депутат городского Совета Антон Чаленко.
- В бюджете города в обозримой перспективе нет средств, чтобы создать еще один большой парк. Мы не можем привести в соответствие даже те парки, которые есть в наличии. Сейчас мы приступаем к благоустройству Приморского парка - дай Бог с ним-то закончить. А территория на берегу озера Театральное давно нуждается в обустройстве – ведь сейчас это пустырь в центре города. И есть реальный инвестор, который взялся это сделать, - отметил депутат городского Совета Роман Варфоломеев.
Проект является действительно социальным, поскольку инвестор вкладывает в городские объекты почти в два раза больше средств, чем кадастровая стоимость территории, получаемой в аренду для строительства домов. А муниципалитет помимо переданного ему парка и детсада, получит затем дополнительные доходы от земельного налога и налога на имущество. Девелопер заявил о том, что привлечет местных подрядчиков и кадры, ряд материалов и конструкций закажут на местных предприятиях, в том числе на Северодвинском заводе строительных материалов.
По предложению депутата Михаила Гмырина решение было принято в отношении конкретного масштабного проекта холдинга «Аквилон Инвест». Таким образом, он станет первым подобным инвестиционным проектом в сфере строительства в регионе в целом.
- Принятое на сессии решение дает старт реализации масштабного проекта по благоустройству территории возле Театрального озера. Мы понимаем, что при реальных возможностях городского бюджета его необходимо использовать максимально эффективно. И если есть возможность привлечь внебюджетные ресурсы в благоустройство территории города – это необходимо делать. Поэтому предложение инвестора, который готов вложить немалые средства в благоустройство, строительство социальных объектов на данной территории, должно быть поддержано. При этом муниципалитет сохраняет за собой все контрольные функции по реализации проекта, а депутаты горсовета и все горожане продолжат активное участие в дальнейшем обсуждении конкретных вопросов планировки данной территории, - отметил председатель городского Совета Северодвинска Михаил Старожилов.
После подписания инвестконтракта планируется с учетом пожеланий муниципалитета и жителей Северодвинска доработать концепцию наилучшего использования территории, выполнить инженерные изыскания, разработать и утвердить документацию по планировке территории, а также детальные проекты рекреационной зоны, социальных объектов и жилой застройки. Только после этого в соответствии с действующим законодательством может быть получено разрешение на строительство.