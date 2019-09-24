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«Аквилон Инвест» готов вложить средства в парк, детсад и новое жилье

Холдинг «Аквилон Инвест» предлагает создать в Северодвинске новую общедоступную рекреационную зону и построить большой детсад.

Северодвинск был спроектирован ленинградскими архитекторами и построен в традициях рационального градостроительства: прямоугольные кварталы, симметричные улицы, чётко сменяющие друг друга постройки разных эпох. Но наиболее выдающаяся деталь ландшафта - это огромный водоём в центре города, возникший на месте котлована, из которого брали песок для отсыпки территории новых кварталов. Наполнившись водой, он стал большим искусственным озером. С поэтическим именем - Театральное, поскольку на его берегу находится здание драмтеатра.

Долгое время территория у озера была необустроенна, превратившись в огромный, захламленный, мрачный пустырь. Неоднократные попытки начать здесь строительство окончились ничем. Среди последних попыток – размещение здесь гипермаркета известной федеральной сети. Но торговых центров в этом районе достаточно. Поэтому большинство горожан хотели бы видеть на берегу новое полноценное общественное пространство.

- Холдинг «Аквилон Инвест» подготовил инвестиционный проект с предварительным названием «100-й квартал». Его главная особенность - комплексное благоустройство общедоступной многофункциональной рекреационной зоны на берегу озера Театральное. Концептуально она представляет собой современное городское пространство площадью более тех гектар, предназначенное для разнообразного активного отдыха с учетом потребностей всех жителей Северодвинска. И для нас как инвестора очень важно максимально учесть все предложения и пожелания горожан. Для этого мы объявим открытый конкурс на разработку концепции рекреационной зоны, который предусматривает сбор предложений жителей для включения в проект, его итоговое общественное обсуждение и награждение победителя. Надеемся, что это будет по-настоящему «Народный проект», который можно воплотить в жизнь в интересах всех северодвинцев, - говорит председатель Совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролов.

 

На участке площадью более 3 га, в качестве вариантов для обсуждения, предлагается: разбивка всесезонного парка с большим количеством зеленых насаждений; размещение разновозрастных детских игровых площадок и зон отдыха для взрослых с малыми архитектурными формами, безбарьерными прогулочными дорожками, цветниками, газонами, кустарниками; установка различных спортивных площадок, зоны streetworkout с уличными тренажерами; устройство ледового катка, прокладка велороллерных дорожек, размещение зоны для скейтбординга. Также планируется выполнить берегоукрепление и обустроить зону у воды, где создать необходимую инфраструктуру для активного отдыха, как летом, так и зимой.  Территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и энергосберегающим наружным освещением.

Кроме того в рамках проекта за счет инвестора, за пределами парковой зоны, предусмотрено строительство объектов социальной сферы, передаваемых затем безвозмездно в собственность муниципалитета Северодвинска, в том числе детского сада на 280 мест. Также выделяется место для физкультурно-оздоровительного комплекса. В перспективе возможно продление прогулочной набережной – променада вдоль озера до берега у пр. Труда.

Зона жилой застройки разместится вдоль ул. Ломоносова. Архитектурная концепция и градостроительно-планировочные решения нового микрорайона разработаны в мастерской известного российского архитектора Михаила Мамошина, который плодотворно сотрудничает холдингом «Аквилон Инвест». Его проект комплексной застройки набережной Северной Двины в Архангельске в прошлом году получил национальную архитектурную премию Союза архитекторов России, а также большое количество российских и международных наград.

- При разработке концепции 100-го квартала я опирался на градостроительные традиции Северодвинска, имеющие генетическую связь с ленинградской архитектурной школой. Также были использованы подходы, воплощенные при создании парковой зоны Новая Голландия, набережной Малой Невки на Крестовом острове и реновации территории завода «Севкабель» в Санкт-Петербурге, - рассказал Михаил Мамошин.  

Пока это фор-эскиз, то есть самое общее предложение архитектора. Главной задачей фор-эскиза является определение технических параметров проекта. Предлагается разместить здесь восемь домов комфорт-класса разноуровневой высотой общей площадью 46 тыс. кв. м. Они будут построены по новому стандарту качества холдинга «Аквилон Инвест» 4Е, который объединил передовые разработки технической лаборатории компании. В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. Фасады выполняются из керамического облицовочного кирпича разных цветов с индивидуальными архитектурными деталями и декоративной подсветкой. На первых этажах размещаются помещения общественно делового назначения. Они предназначены для разнообразных сервисных объектов: кафе, магазинов, аптек, организаций сферы услуг, что обеспечивает шаговую доступность для жителей всей необходимой инфраструктуры.

Общая площадь возводимого жилья немногим больше чем у ЖК «PARUS» на пл. Пашаева (43 тыс. кв. м), а земельного участка, отводимого для размещения домов – в 3 раза больше. При этом предусмотрен большой подземный паркинг, просторная наземная гостевая автомобильная парковка и комплексное благоустройство придомовой территории, которая остается также общедоступной для горожан.

Предложение холдинга «Аквилон Инвест» было рассмотрено на областной инвестиционной комиссии и получило статус масштабного инвестпроекта. Планируемый объем инвестиций составляет около 2,23 млрд. рублей (в том числе не менее 20% - собственные средства девелопера). К 2020 году, планируется с учетом пожеланий муниципалитета и жителей Северодвинска доработать концепцию наилучшего использования территории, выполнить инженерные изыскания, разработать и утвердить документацию по планировке, а также  детальные проекты рекреационной зоны, социальных объектов и жилой застройки. Немаловажно, что компания-застройщик, которая реализует проект, зарегистрирована в Северодвинске и станет платить налоги, в том числе и в городской бюджет. Кроме того, девелопер заявил о том, что ряд материалов и конструкций может быть заказан на предприятиях города корабелов, в частности загружены мощности Северодвинского завода строительных материалов.

 

 Напомним, что в этом году областное Собрание депутатов приняло поправки в закон «О государственной политике Архангельской области в сфере инвестиционной деятельности». Они предусматривают комплексное развитие территорий за счет реализации масштабных инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства. Закон предоставляет инвестору право льготного получения земельных участков для возведения жилья общей площадью не менее 40 тыс. кв. м с обязательным созданием необходимой коммунальной инфраструктуры и объектов социально-культурного назначения. При этом на выделенных участках нельзя строить торговые центры, а вложения в инфраструктуру должны составлять не менее 7% от общего объема инвестиций.






 

03 декабрь 14:42 | : Экономика

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