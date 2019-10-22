Хроники капремонта в Архангельской области: Итоги недели

За минувшую неделю Фондом капремонта Архангельской области приняты работы по 16 объектам (18 видов работ) в разных муниципальных образованиях Архангельской области.
В целом программа капремонта-2019 по видам работ завершена по Архангельской области на 83% - из 547 многоквартирных домов работы закончены в 441 (из 815 видов работ завершены по 678). Полностью программа выполнена по Верхнетоемскому, Котласскому, Холмогорскому и Шенкурскому муниципальным районам. Хорошие показатели по Архангельску (91%), Коряжме (81%), Северодвинску (86%), Вельскому району (83%), Коношскому району (83%), Онежскому району (80%), Пинежскому району (80%), Приморскому району (81%), Устьянскому району (93%).
Менее чем на 50% пока работы выполнены только в Виноградовском районе (38%), но там из 8 объектов своих подрядчиков нашли только 3 – именно по ним весь объем работ уже сделан. Остальные 5 домов не проторгованы.
По 50% выполнение в Лешуконском и Мезенском районах. Но в Мезенском районе один дом из двух уже сдан, по второму работы ведутся, в Лешуконском в программе-2019 2 дома, один сдан, один не проторгован.
Плесецкий район: Еще в двух домах поселка Конево завершен капитальный ремонт крыш
Комиссии по приемке прошли в домах 9 и 25 по улице Мира поселка Конево Плесецкого района. Работы по капитальному ремонту крышу выполнялись в рамках краткосрочной программы капремонта МКД, реализуемой Фондом капремонта Архангельской области в 2019 году.
На ул.Мира, 9 работала подрядная организация ООО "Стройсервис", на ул.Мира, 25 - ООО "Строй-Мастер". Оба дома представляют собой одноподъездные двухэтажные здания со скатной крышей.
Подрядными организациями выполнен капитальный ремонт крыши с заменой покрытия из хризотилцементных листов, 100 % сменой обрешетки и частичной сменой стропильных ног. Работы выполнены за 30 календарных дней.
Напомним, что программа капремонта-2019 в Плесецком районе по основному перечню насчитывает 26 МКД, в которых запланировано выполнить 28 видов работ. Еще 2 дома (3 вида работ) включены в резервный перечень, работы по которому выполняются исходя из экономии денежных средств по данному муниципальному образованию.
На сегодня в Плесецком районе мероприятия по капитальному ремонту МКД завершены на 69% (по видам работ – на 71%) по основному перечню и на 50% - по резервному. Все виды работ завершены по 19 многоквартирным домам. Из 28 объектов договора заключены по 24.
Устьянский район: Приняты работы по капремонту домов в п.Октябрьский и д.Ульяновская
Приемочными комиссиями Фонда капремонта Архангельской области приняты работы по капитальному ремонту двух домов в Устьянском районе, выполнявшиеся по краткосрочной программе 2019 года.
В поселке Октябрьский подписаны акты по приемке работ по капремонту фундамента дома 5 по ул.Советской. Здесь работала подрядная организация ООО «Гера». Ее рабочими произведена замена закладных и рядовых венцов дома, заменены полы первого этажа, смонтирована отмостка.
В деревне Ульяновской была отремонтирована крыша дома по адресу ул. Спортивная, д.3. работы выполняло "СК Белое море". Полностью замена обрешетка, - заменена стропильная система, сделана переборка печных труб от перекрытия чердака, уложен профлист НС-35, смонтированы снегозадержатели.
В программе работ по Устьянскому району Архангельской области в 2019 году было запланировано выполнить 16 видов работ в 14 многоквартирным домах. На сегодняшнюю дату завершены все виды работ по 13 МКД (93%).
Онега: пр.Загородный, 73 – завершен капремонт фундамента
Генеральный подрядчик по данному объекту – ООО «Стройхолдинг».
Работы выполнялись с 12 августа, приемка состоялась 25 ноября. Рабочие сделали бы все быстрее, но подвал дома был сильно затоплен из-за обильных дождей и грунтовых вод, отсутствия дренажной системы. В процессе производства работ откачали 2114м3 воды!
В ходе капремонта специалисты подрядной организации демонтировали 2 печных стояка, поменяли полы на первом этаже. Заменили окладной венец, 1 рядовой, местами 2,3,4 рядовые венцы.
Как отмечает куратор объекта, инженер отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Дарья ДРОЗДОВА, работы выполнены качественно и быстро, жильцы довольны!
Холмогоры: Приняты работы по капремонту фундамента дома на ул.Морозова, 8
Подрядчик - ООО «Строительный Холдинг», работают по капремонту в Архангельской области с 2016 года.
На фото – один и тот же дом – ДО капремонта, в процессе и ПОСЛЕ капремонта.
По договору с подрядной организацией на объекте выполнена замена деревянных стульев, окладного и рядового венцов, замена цокольного перекрытия в коридоре и квартирах с утеплением, заменой покрытий полов с их последующей окраской и установкой плинтусов, замена конструкций крыльца.
Также выполнен демонтаж 2-х печных стояков в квартирах с последующей заделкой мест прохода стояков через перекрытия и кровельное покрытие.
Работы по квартирам выполнены не в полном объеме, т.к. некоторые из квартир отказалась от проведения работ.
Сроки выполнения работ по договору - с 12.08.2019 по 27.11.2019. Работы приняты 27.11.2019 без замечаний.
Мирный: Продолжаются приемки работ по капитальному ремонту МКД
В краткосрочной программе #капремонт2019 в муниципальном образовании «Город Мирный» Фондом капремонта Архангельской области было запланировано отремонтировать 17 многоквартирных домов. В них планировалось провести 26 видов работ.
На сегодняшний день полностью завершены 19 видов работ в 13 МКД по адресам:
В конце минувшей неделе комиссией были подписаны акты приемки работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения и теплоснабжения в доме на ул.Ленина,28. Работы выполняла подрядная организация ООО РесСтрой». Благодаря слаженной работе подрядчика, управляющей компании и муниципалитета, собственниками был предоставлен 100% доступ в жилые помещения МКД, что позволило провести весь объем работ по квартирным стоякам.
В работе у подрядчиков Фонда еще остаются четыре дома:
Фасадные работ на Гагарина, 14а и на Ленина, 41 будут перенесены на 2020 год – технологически в зимний период их выполнение не возможно.