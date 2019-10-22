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Хроники капремонта в Архангельской области: Итоги недели

За минувшую неделю Фондом капремонта Архангельской области приняты работы по 16 объектам (18 видов работ) в разных муниципальных образованиях Архангельской области.

  • Замена лифтов в 6 домах Архангельска: ул.Тимме, 18/3,ул.Гайдара, 50, ул.Попова, 25, ул.Логинова, 80, пр.Обводный канал, 72, ул.Садовая, 50.
  • Капремонт фундамента – 3 дома: г.Онега, пр.Загородный, 73; п.Октябрьский Устьянского района, ул.Советская,5, с.Холмогоры, ул.Морозова,8.
  • Отремонтировано 3 крыши: Плесецкий район, с.Конево, ул.Мира, 9 и 25, Устьянский район, д.Ульяновская, ул.Спортивная,3.
  • Сделан капремонт 3 инженерных систем: теплоузел на пр.Ломоносова, 200 в Архангельске и системы теплоснабжения и водоотведения в Мирном на ул.Ленина, 28.
  • Отремонтирован фасад на пр.Морском, 29 в Северодвинске.

В целом программа капремонта-2019 по видам работ завершена по Архангельской области на 83% - из 547 многоквартирных домов работы закончены в 441 (из 815 видов работ завершены по 678). Полностью программа выполнена по Верхнетоемскому, Котласскому, Холмогорскому и Шенкурскому муниципальным районам. Хорошие показатели по Архангельску (91%), Коряжме (81%), Северодвинску (86%), Вельскому району (83%), Коношскому району (83%), Онежскому району (80%),  Пинежскому району (80%), Приморскому району (81%), Устьянскому району (93%).

Менее чем на 50% пока работы выполнены только в Виноградовском районе (38%), но там из 8 объектов своих подрядчиков нашли только 3 – именно по ним весь объем работ уже сделан. Остальные 5 домов не проторгованы.

По 50% выполнение в Лешуконском и Мезенском районах. Но в Мезенском районе один дом из двух уже сдан, по второму работы ведутся, в Лешуконском в программе-2019 2 дома, один сдан, один не проторгован.

 

Плесецкий район: Еще в двух домах поселка Конево завершен капитальный ремонт крыш

Комиссии по приемке прошли в домах 9 и 25 по улице Мира поселка Конево Плесецкого района. Работы по капитальному ремонту крышу выполнялись в рамках краткосрочной программы капремонта МКД, реализуемой Фондом капремонта Архангельской области в 2019 году.

На ул.Мира, 9 работала подрядная организация ООО "Стройсервис", на ул.Мира, 25 - ООО "Строй-Мастер". Оба дома представляют собой одноподъездные двухэтажные здания со скатной крышей.

Подрядными организациями выполнен капитальный ремонт крыши с заменой  покрытия из хризотилцементных листов, 100 % сменой обрешетки и частичной сменой стропильных ног. Работы выполнены за 30 календарных дней.

Напомним, что программа капремонта-2019 в Плесецком районе по основному перечню насчитывает 26 МКД, в которых запланировано выполнить 28 видов работ. Еще 2 дома (3 вида работ) включены в резервный перечень, работы по которому выполняются исходя из экономии денежных средств по данному муниципальному образованию.

На сегодня в Плесецком районе мероприятия по капитальному ремонту МКД завершены на 69% (по видам работ – на 71%) по основному перечню и на 50% - по резервному. Все виды работ завершены по 19 многоквартирным домам. Из 28 объектов договора заключены по 24.

Устьянский район: Приняты работы по капремонту домов в п.Октябрьский и д.Ульяновская

Приемочными комиссиями Фонда капремонта Архангельской области приняты работы по капитальному ремонту двух домов в Устьянском районе, выполнявшиеся по краткосрочной программе 2019 года.

В поселке Октябрьский подписаны акты по приемке работ по капремонту фундамента дома 5 по ул.Советской. Здесь работала подрядная организация ООО «Гера». Ее рабочими произведена замена закладных и рядовых венцов дома, заменены полы первого этажа, смонтирована отмостка. 

В деревне Ульяновской была отремонтирована крыша дома по адресу ул. Спортивная, д.3. работы выполняло "СК Белое море". Полностью замена обрешетка, - заменена стропильная система, сделана переборка печных труб от перекрытия чердака, уложен профлист НС-35, смонтированы снегозадержатели.

В программе работ по Устьянскому району Архангельской области в 2019 году было запланировано выполнить 16 видов работ в 14 многоквартирным домах. На сегодняшнюю дату завершены все виды работ по 13 МКД (93%).

 

Онега: пр.Загородный, 73 – завершен капремонт фундамента

Генеральный подрядчик по данному объекту – ООО «Стройхолдинг».

Работы выполнялись с 12 августа, приемка состоялась 25 ноября. Рабочие сделали бы все быстрее, но подвал дома был сильно затоплен из-за обильных дождей и грунтовых вод, отсутствия дренажной системы. В процессе производства работ откачали 2114м3 воды!

В ходе капремонта специалисты подрядной организации демонтировали 2 печных стояка, поменяли полы на первом этаже. Заменили окладной венец, 1 рядовой, местами 2,3,4 рядовые венцы.

Как отмечает куратор объекта, инженер отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Дарья ДРОЗДОВА, работы выполнены качественно и быстро, жильцы довольны!

 

Холмогоры: Приняты работы по капремонту фундамента дома на ул.Морозова, 8

Подрядчик - ООО «Строительный Холдинг», работают по капремонту в Архангельской области с 2016 года.

На фото – один и тот же дом – ДО капремонта, в процессе и ПОСЛЕ капремонта.

По договору с подрядной организацией на объекте выполнена замена деревянных стульев, окладного и рядового венцов, замена цокольного перекрытия в коридоре и квартирах с утеплением, заменой покрытий полов с их последующей окраской и установкой плинтусов, замена конструкций крыльца.

Также выполнен демонтаж 2-х печных стояков в квартирах с последующей заделкой мест прохода стояков через перекрытия и кровельное покрытие.

Работы по квартирам выполнены не в полном объеме, т.к. некоторые из квартир отказалась от проведения работ.

Сроки выполнения работ по договору - с 12.08.2019 по 27.11.2019. Работы приняты 27.11.2019 без замечаний.                   

 

Мирный: Продолжаются приемки работ по капитальному ремонту МКД

В краткосрочной программе #капремонт2019 в муниципальном образовании «Город Мирный» Фондом капремонта Архангельской области было запланировано отремонтировать 17 многоквартирных домов. В них планировалось провести 26 видов работ.

На сегодняшний день полностью завершены 19 видов работ в 13 МКД по адресам:

  • Ул.Гагарина, 6а – ремонт крыши (подрядчик ООО «Стройсервис)
  • Ул.Гагарина, 7 – ремонт крыши (подрядчик ООО «Стройсервис»)
  • Ул.Ленина, 26 – ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения (ВО) и теплоснабжения (ТСН) (подрядчик ООО «РесСтрой»)
  • Ул.Ленина, 28 - ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения (ВО) и теплоснабжения (ТСН) (подрядчик ООО «РесСтрой»)
  • Ул.Ленина, 57 – ремонт крыши (подрядчик ООО «Стройсервис»)
  • Ул.Ленина, 61 – ремонт внутридомовых инженерных систем ВО (подрядчик ООО «РесСтрой»)
  • Ул.Ломоносова, 3а – ремонт внутридомовых инженерных систем ВО, горячего (ГВС и холодного (ХВС) водоснабжения (подрядчик ООО «РесСтрой»)
  • Ул.Ломоносова, 5 – ремонт внутридомовых инженерных систем ТСН (подрядчик ООО «РесСтрой»)
  • Ул.Неделина, 14 – ремонт внутридомовых инженерных систем ТСН и ремонт крыши (подрядсик ООО «Стройсервис»)
  • Ул.Неделина, 4 – ремонт внутридомовых инженерных систем ТСН и ремонт крыши (подрядчик ООО «Стройсервис»)
  • Ул.Неделина, 8 - ремонт внутридомовых инженерных систем ТСН и ремонт крыши (подрядчик ООО «Стройсервис»)
  • Ул.Пушкина, 6 – ремонт крыши (подрядчик ООО «Стройсервис»).

В конце минувшей неделе комиссией были подписаны акты приемки работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения и теплоснабжения в доме на ул.Ленина,28. Работы выполняла подрядная организация ООО РесСтрой». Благодаря слаженной работе подрядчика, управляющей компании и муниципалитета, собственниками был предоставлен 100% доступ в жилые помещения МКД, что позволило провести весь объем работ по квартирным стоякам.

В работе у подрядчиков Фонда еще остаются четыре дома:

  • Ул.Гагарина, 14 а – здесь подрядная организация ООО «МегСтрой» ведет капремонт фасада,
  • Ул.Ленина, 30 – капремонтом систем ТСН и ВО занимается ООО «РесСтрой»,
  • Ул.Ленина, 41 – капремонт фасада, подрядчик ООО «МегСтрой»,
  • Ул.Ломоносова, 8 – конкурс на ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС здесь выиграло ООО «РесСтрой»,
  • Ул.Пушкина, 6 – здесь подряд на работы также у ООО «РесСтрой».

Фасадные работ на Гагарина, 14а и на Ленина, 41 будут перенесены на 2020 год – технологически  в зимний период их выполнение не возможно.                                               

30 ноябрь 07:33 | : Экономика

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