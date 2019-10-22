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Инженер-проектировщик генплана в Архангельске - 58 000 как с куста

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, инженер-проектировщик генплана в Архангельске в среднем получает 58 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 90 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – 83 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 56 000 рублей, в Сыктывкаре 60 000 рублей и в Петрозаводске -  59 000 рублей в месяц.

На должность инженера-проектировщика назначается лицо, имеющее:

Образование: высшее профессиональное по специальности «Городское строительство и хозяйство», «Автомобильные дороги и аэродромы»; без предъявления требований к стажу работы.

Инженер-проектировщик должен знать:

- структуру и руководящий состав организации, ее отделов;

- технологию обработки информации в эксплуатируемых информационных системах;

- программные средства для общения и обмена информацией.

Необходимые в этой работе навыки:

Навык использования в работе законодательных, правовых, нормативно-технических актов, методических материалов в рамках исполнения своих должностных обязанностей

 

Навык использования в работе действующих нормативных документов, инструкций, стандартов организации и других руководящих материалов по разработке и оформлению чертежей и другой технической документации

 

Навык планирования и организации своей работы

 

Навык организации документооборота

 

Навык работы с правовыми и справочными базами данных

 

Навыки уверенного пользователя программами:

- MS Office,

- электронной системы внутреннего документооборота.

- Civil 3D, AutoCad, Credo radon. 

 

 

27 ноябрь 07:36 | : Экономика

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