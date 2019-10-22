Инженер-проектировщик генплана в Архангельске - 58 000 как с куста

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, инженер-проектировщик генплана в Архангельске в среднем получает 58 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 90 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 83 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 56 000 рублей, в Сыктывкаре 60 000 рублей и в Петрозаводске - 59 000 рублей в месяц.
На должность инженера-проектировщика назначается лицо, имеющее:
Образование: высшее профессиональное по специальности «Городское строительство и хозяйство», «Автомобильные дороги и аэродромы»; без предъявления требований к стажу работы.
Инженер-проектировщик должен знать:
- структуру и руководящий состав организации, ее отделов;
- технологию обработки информации в эксплуатируемых информационных системах;
- программные средства для общения и обмена информацией.
Необходимые в этой работе навыки:
|
Навык использования в работе законодательных, правовых, нормативно-технических актов, методических материалов в рамках исполнения своих должностных обязанностей
|
|
Навык использования в работе действующих нормативных документов, инструкций, стандартов организации и других руководящих материалов по разработке и оформлению чертежей и другой технической документации
|
|
Навык планирования и организации своей работы
|
|
Навык организации документооборота
|
|
Навык работы с правовыми и справочными базами данных
|
|
Навыки уверенного пользователя программами:
- MS Office,
- электронной системы внутреннего документооборота.
- Civil 3D, AutoCad, Credo radon.