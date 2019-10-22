Фонд капремонта Архангельской области ответит на любые вопросы

Фонд капремонта Архангельской области продолжает вести разъяснительную работу для собственников жилых помещений. Наши специалисты проконсультируют вас как лично, так и по телефону «горячей линии» 8(8182-45-71-21) или письменно.
Для удобства граждан личные приемы в офисе Фонда в Архангельске проходят ежедневно по рабочим дня. Кроме того, если у собственников есть необходимость получить консультацию директора Фонда Александра Бараева или его замов, они проводят встречи еженедельно. График приемов всегда можно посмотреть на сайте Фонда https://fond29.ru/about/customer-reception/.
Сегодня собственников принимал зам генерального директора Денис Станиславович Вторый – он консультирует по всем вопросам, касающимся спецсчетов. Если вас интересует, как перейти из «котла» на спецсчет или наоборот, как инициировать общее собрание для принятия решения по проведению капремонта или по дополнительному взносу, какие документы вам потребуются и как выстраивать отношения с выбранными вами подрядчиками, - это все к нему.
А на следующей неделе, 29 ноября, с 14 до 18 часов граждан будет принимать зам директора Александр Вениаминович Менькин. Он курирует работы по капремонту МКД, которые ведутся в Архангельске и Северодвинске. Но готов ответить и на другие вопросы.
График встреч с собственниками руководителей Фонда на декабрь будет представлен на сайте на следующей неделе. Для записи на прием к директору Фонда Александру Викторовичу Бараеву необходимо позвонить по номеру телефона приемной 8(8182) 45-71-51.
Напомним, что, обнаружив в квитанции неверные сведения (Ф.И.О., площадь помещения, адрес, иные данные), вы можете обратиться к региональному оператору различными способами:
Уточнения или изменения указанных сведений возможны при предъявлении правоустанавливающих документов (свидетельства о государственной регистрации права собственности, договора на приватизацию).
Кстати, только с 1 ноября наши консультанты помогли решить вопросы 1692 собственников, позвонивших на «горячую линию», еще 995 проконсультировали в офисе Фонда. За октябрь на «горячую линию» обратились 2 547 человек, лично - 1 944, за сентябрь - 2559 и 1504 человек соответственно.
На фото – прием граждан ведет директор Фонда капремонта Архангельской области Александр Викторович Бараев