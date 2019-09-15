Современный экотехнопарк – каким он будет. Инвестор проекта «Шиес» делится важной информацией

Более 600 писем поступило в адрес инвестора экотехнопарка «Шиес» за полгода существования формы обратной связи. Один из самых популярных вопросов касается технологии сортировки коммунальных отходов перед брикетированием. О том, как происходит процедура, рассказывает инвестор экотехнопарка.
- Почему при сортировке и переработке отходов стадия измельчения предшествует стадии сортировки? Расскажите подробно о технологическом цикле измельчение – сортировка.
- Автоматизированный сортировочный комплекс, который применяется на погрузочно-разгрузочном кластере «Некрасовка», предполагает минимальное участие персонала в работе, и технология отбора полезных компонентов происходит в автоматическом режиме.
Применение высокопроизводительного оборудования позволяет произвести отбор вторичных материальных ресурсов, а именно: стекла, бумаги, пластмассы, цветных и черных металлов, которые собираются в соответствующие контейнеры или спрессовываются в тюки и направляются на вторичную переработку. Затем органические материалы собираются в герметичный контейнер и направляются на компостирование или захоронение. Неутилизируемые компоненты спрессовываются в тюки и направляются на полигон для размещения.
Вот как выглядит весь цикл: сначала твердые коммунальные отходы поступают в загрузочную группу, откуда попадают на шредер для измельчения. Это требуется для большего процента отбора вторичных материальных ресурсов. Далее измельченный материал по конвейерам попадает на вибросепараторы, которые делят его на мелкие, средние и крупные фракции.
Вибросепаратор состоит из нескольких сит разного размера и за счет направленной вибрации происходит отделение частиц. Разные фракции проходят отдельный путь сортировки по конвейерам. Из мелких фракций отбираются черные металлы, стекло и органика. Из средних и крупных фракций за счет оптических сепараторов отбирается пластик и бумага. Металлы отбираются с помощью магнитного сепаратора и сепаратора цветных металлов.
При попадании материала в зону работы оптического сепаратора с помощью датчиков происходит распознавание вида сырья (пластик или бумага). Далее, при прохождении материала через оборудование, компьютерная система контроля дает сигнал на открытие воздушного клапана форсунки. Мощным потоком воздуха соответствующая фракция отделяется из общего объема и попадает на отдельный конвейер.
Отделенные пластик и бумага подаются на брикетировочный пресс для формирования тюков и отправки на заводы для вторичной переработки. Стекло, цветные и черные металлы собираются в отдельные контейнеры и также вывозятся на заводы на переработку. Неутилизируемые фракции подаются на уплотнители-упаковщики, где формируются тюки для дальнейшего размещения на полигоне.
Отметим, что на данный момент в погрузочно-разгрузочном кластере «Некрасовка» завершается проектирование сортировочного комплекса. Ведутся подготовительные работы к последующему монтажу сортировочного оборудования. Запуск и ввод в эксплуатацию сортировочной линии запланирован на конец 2020 года.