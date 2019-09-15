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Инженер-геодезист в Архангельске - знайка на полтинник с лишним

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, инженер-геодезист в Архангельске городе в среднем получает 51 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 80 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – 74 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 50 000 рублей, в Сыктывкаре 54 000 рублей и в Петрозаводске -  52 000 рублей в месяц.

Инженер-геодезист должен знать:

- законодательные и нормативные правовые акты, распорядительные и нормативные материалы по производству полевых и камеральных геодезических работ;

- основы картографии и геодезии;

- методы геодезических исследований;

- инженерную геодезию;

- геодезические знаки;

- геодезическое инструментоведение;

- основы применения компьютерной техники в геодезии;

- средства автоматизации топографо-геодезических работ;

- методы работы с современными геодезическими приборами;

- методы съемок местности;

- теорию математической обработки геодезических измерений;

- технологию строительства;

- средства вычислительной техники, коммуникаций и связи;

- стандарты делопроизводства;

- требования о защите окружающей среды;

- основы трудового законодательства;

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты

08 ноябрь 08:14 | : Экономика

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