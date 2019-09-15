Инженер-геодезист в Архангельске - знайка на полтинник с лишним

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, инженер-геодезист в Архангельске городе в среднем получает 51 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 80 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 74 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 50 000 рублей, в Сыктывкаре 54 000 рублей и в Петрозаводске - 52 000 рублей в месяц.
Инженер-геодезист должен знать:
- законодательные и нормативные правовые акты, распорядительные и нормативные материалы по производству полевых и камеральных геодезических работ;
- основы картографии и геодезии;
- методы геодезических исследований;
- инженерную геодезию;
- геодезические знаки;
- геодезическое инструментоведение;
- основы применения компьютерной техники в геодезии;
- средства автоматизации топографо-геодезических работ;
- методы работы с современными геодезическими приборами;
- методы съемок местности;
- теорию математической обработки геодезических измерений;
- технологию строительства;
- средства вычислительной техники, коммуникаций и связи;
- стандарты делопроизводства;
- требования о защите окружающей среды;
- основы трудового законодательства;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты