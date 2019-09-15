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Грузчик в Архангельске… больше, чем грузчик (перспективы профессии)

Аналитики HeadHunter Северо-Запада проанализировали более 1 980 вакансий, размещенных на hh.ru работодателями в Архангельской области с 1 по 31 октября 2019 года, составили рейтинг самых высокооплачиваемых предложений о работе и узнали об изменениях, которые произошли на рынке труда за прошедший месяц.

Кроме того, аналитики выбрали 12 востребованных профессий: продавца, разработчика, водителя, менеджера по продажам, официанта, администратора, инженера, маркетолога, дизайнера, слесаря, грузчика и врача, чтобы за 2019 год больше узнать о специфике каждой из них. В этом месяце для анализа была выбрана профессия грузчика.

С января по октябрь 2019 года в Архангельской области на hh.ru было открыто на 4% меньше вакансий для грузчиков, чем за аналогичный период прошлого года. Причем уровень конкуренции среди представителей этой профессии не дотягивает до нормы: в среднем на одно вакантное место претендуют четыре соискателя.  

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для грузчиков на hh.ru в текущем году в Архангельской области составила 24 000 руб., в 2018 году – 22 000 руб. Сами соискатели, судя по данным из резюме, рассчитывают на большее – в среднем на 25 000 руб.

Особых требований к кандидатам работодатели не предъявляют. Порядка 78% вакансий были доступны соискателям без опыта работы. В каждой пятой вакансии для грузчиков, размещенной с начала года, встречается требование к профессиональному стажу потенциальных работников от 1 года до 3 лет. Также компании рассчитывают привлечь ответственных и пунктуальных кандидатов, готовых к физическим нагрузкам и работе в команде. Что интересно, в некоторых вакансиях работодатели даже упоминают о таком требовании, как наличие аналитического склада ума.

В 22% резюме грузчиков, открытых в период с августа по октябрь 2019 года в Архангельской области, указан профессиональный стаж свыше 6 лет, в 19% – от 3 до 6 лет. Еще 25% резюме принадлежат соискателям с опытом работы от 1 года до 3 лет, а 39% - кандидатам без стажа.  

07 ноябрь 11:35 | : Экономика

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