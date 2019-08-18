«РВК-центр»: Мы не увольняем, а оптимизируем. Ответ на публикацию

Вчера мы опубликовали материал, в котором архангельские пользователи социальных сетей жаловались на ситуацию, сложившуюся в компании «РВК-центр» - по их утверждениям сотрудникам предлагают переходить на другие должности, а, в случае несогласия, увольняться. При этом, в нарушении КЗОТа, людей просто ставят перед фактом и не дают время на размышление, что противоречит трудовому законодательству.
Напомним, что ООО «РВК-центр» - правопреемник архангельского МУП «Водоканал», взявшее в концессию водоснабжение города.
В конце, согласовываясь с политикой редакции, компании было предложено представить свой взгляд на проблему. Публикуем ответ:
В октябре 2019 года в ООО «РВК-центр» прошло изменение организационной структуры. В компании введено новое штатное расписание, направленное на повышение эффективности и максимальное вовлечение специалистов-профессионалов в производственный процесс.
– Мы преследовали две главные задачи – эффективность работы предприятия и ориентация на людей. Ключевые организационные и управленческие процессы должны быть направлены на улучшение повседневной деятельности персонала, повышение компетенций и обеспечивать мотивацию сотрудников на конечный результат. Мы должны активно использовать наш главный ресурс – профессиональные кадры, – подчеркнула директор по персоналу «РВК-центр» Ксения Мальгина.
Штатные единицы выводятся из тех структурных подразделений, где нагрузка на персонал минимальная и вводятся в отделах и службах с максимальной нагрузкой. При этом, многие сотрудники реализовали возможность оформить перевод на вышестоящую должность с более высоким окладом, а также повысить свои разряды. Штатная численность предприятия сократилась всего на 1 единицу. В прежней организационной структуре состояло 885 штатных единицы, в новой – 884. Важно отметить, что при переводе ни один сотрудник «РВК-центра» не потерял в зарплате.
Новая организационная структура ООО «РВК-центр» позволит более результативно распределить нагрузку между персоналом, что, в свою очередь, повлияет на повышение эффективности при эксплуатации городской системы водоснабжения и водоотведения.
По словам руководителя направления по работе с персоналом, за октябрь 2019 года в «РВК-центр» принято 15 человек, уволено – 13 человек, что соответствует естественной текучести персонала предприятия с таким штатом.