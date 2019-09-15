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Рынок труда: Кадровый бум пришелся на октябрь

Аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob отметили небывалый рост активности работодателей в октябре 2019 года. По данным экспертов, в октябре 2019 года на Superjob было опубликовано около 600 тысяч вакансий. Это на 125 тысяч вакансий больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из сфер, которые больше всего взбудоражили рынок труда, аналитики выделили промышленность и производство, транспорт, логистику и строительство. По словам президента Superjob Алексея Захарова, средний цикл от размещения вакансии до выхода человека на работу составляет 1 день.

«Если у компании потребность в одном сотруднике, то в таком случае, разместив вакансию на Superjob, работодатель найдёт, к примеру, курьера всего за один день. Чтобы найти менеджера по продажам, понадобится три дня в среднем. Бухгалтера или логиста — два дня».

Алексей Захаров отметил, что по-прежнему самый сложный подбор остается в сфере информационных технологий, где на поиск нужного кандидата придется потратить минимум одну—две недели. IT-сфера также отличается ростом зарплат программистов и разработчиков. С весны 2019 года на некоторые позиции специалистов информационных технологий зарплаты выросли на 20—30%. К примеру, заметно больше стали получать разработчики программного обеспечения на iOS и Android, разработчики PHP, UX-дизайнеры.

31 октябрь 08:32 | : Экономика

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