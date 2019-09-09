Как в лучших домах. В Архангельске открывается первый OPENROOM АКВИЛОН*

Теперь клиенты холдинга «Аквилон Инвест» смогут оценить вариант квартиры с готовой отделкой прямо в офисе компании в Архангельске, на ул. Попова, 14.
OPENROOM АКВИЛОН – это полностью готовый для проживания демонстрационный вариант квартиры, которую можно приобрести в одном из жилых комплексов холдинга «Аквилон Инвест». В нем представлена комната, кухня, санузел и коридор спроектированные по передовой европейской планировочной технологии «Разумные метры» с полной чистовой отделкой. Она включает в себя: отделку потолка, стены - оклеены обоями под покраску, установку внутриквартирных дверей, розеток, выключателей, настил полов из ламината, кладку кафельной плитки на стенах и полу в санузле, монтаж сантехники. В шоу-руме представлен вариант отделки в скандинавском стиле «Графит», которая выполненяется в теплых оттенках серого цвета, отделка санузлов - сочетание мягких оттенков серого с белым.
- Шоу-рум OPENROOM АКВИЛОН понравится будущим новоселам, которым важно четко понимать, как будет выглядеть их будущая квартира, а также тем, кто готов отказаться от лишней суеты и приобрести жилье «под ключ». Зайдя в шоу-рум, вы попадаете в только что построенную квартиру со сделанным ремонтом и мебелью. Присаживайтесь на диван и решайте: комфортно вам в такой планировке. Нами представлен пример зонирования однокомнатной квартиры. А все дизайнерские решения по ремонту могут появиться и в вашем будущем жилье, - отмечает руководитель отдела маркетинга и рекламы холдинга «Аквилон Инвест» Наталия Коротаевская.
Таким образом, осмотрев шоу-рум, покупатели смогут оценить квартиру «в живую»: ее планировочные решения, чистовую отделку и техническое оснащение и даже варианты видов из окна. И всех, кто 25 октября станет первыми посетителями OPENROOM АКВИЛОН, ждет приятный бонус – скидка в размере 50 тыс. рублей на покупку квартиры в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест»*. Для этого необходимо обратится в отдел продаж в Центральном офисе компании в Архангельске и предварительно записаться по телефону (8182) 65-00-08.
На сегодняшний день холдинг «Аквилон Инвест» работает в четырех городах: Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Москве. В портфеле компании – около 930 тысяч кв. м строящейся недвижимости, в этом году планируется сдать в эксплуатацию порядка 150 тыс. кв. м. Холдинг занимает лидирующие позиции по объемам строительства в Архангельской области и входит в ТОП-25 крупнейших девелоперов России.
*Первый шоурум среди объектов СИХ Аквилон Инвест. OPENROOM - опенрум (открытая комната). showroom - шоурум (выставочный зал). Информация, представленная на фотографиях и в шоуруме, носит исключительно рекламный характер, не является офертой или публичной офертой в соответствии со ст. 435, п. 2 ст. 437 ГК РФ. Качественные характеристики оборудования и материалов отражены в проектной и рабочей документации на строительство, клиентам необходимо уточнять при обращении в офис Застройщика и подписании соответствующего договора с Застройщиком. Существенные условия продаж Вы можете узнать у специалистов отдела продаж по адресу: г. Архангельск, ул. Попова, 14, 6 этаж, тел. 8 (8182) 65-00-08.
**Сроки проведения акции с 25.10 по 30.11 2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Расчет скидки производится от базовой стоимости квартир. Денежный эквивалент скидок не выплачивается. Застройщик ООО «Капитал Инвест». Адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, в границах ул. Выучейского и пр. Ломоносова. Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru.