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"Архэнерго": "Мы - за высокопрофессиональные кадры". Объяснение к увольнению пролетариев

Как мы сообщали вчера, в региональной энергетической компании "Россети Северо-Запад" («Архэнерго») идут увольнения. Под сокращение попали представители рабочих специальностей – электромонтеры, слесари, водители и т.д.

Сегодня в адрес ИА RUSNORD пришло пояснение к происходящему непосредственно от «Архэнерго». В соответствии с редакционными принципами публикуем текст полностью… и подтверждаем готовность предоставить слово самим уволенным.

В Архангельском филиале компании «Россети Северо-Запад» действительно идет изменение структуры. Мы должны активно использовать наш главный ресурс – высокопрофессиональные кадры.

И та, исторически сложившаяся еще 30 лет назад, разрозненная структура РЭСов и производственных отделений – сейчас уже не актуальна. Не актуальна не только с технологической точки зрения, но и с точки зрения загрузки персонала, когда в одном подразделении у сотрудников она в 6 раз больше, чем в другом.

Работа, которую мы ведем по созданию эталонных подразделений – возможность выровнять эту ситуацию, эффективно распределить нагрузку, повысив качество эксплуатации электросетей.

Штатные единицы выводятся из подразделений с минимальной нагрузкой и вводятся в подразделениях с максимальной нагрузкой.

Все 29 человек, о сокращении которых говорится в сообщении профсоюзных активистов, в соответствии с трудовым законодательством РФ получили предложения по трудоустройству, соответствующие квалификации.

Отдел по связям с общественностью Архангельского филиала компании «Россети Северо-Запад»

 

09 октябрь 13:02 | : Экономика

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