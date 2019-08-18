Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В «Архэнерго» стали увольнять работяг

Всему виной финансовый кризис, постигший компанию из-за долгов «Энергосбыта», оцененных в 3 млрд. рублей.

Из слов лидера областной организации «Всероссийский электропрофсоюз» Ольги Пермиловской можно сделать вывод, что расстаться решили с реально работающими специалистами, а не протирающим штаны менеджментом.

«Уведомления получили квалифицированные специалисты: электромонтеры, слесари, водители, дизельмашинисты — те, от которых зависит бесперебойное электроснабжение. При этом нагрузка перекладывается на оставшихся работников без увеличения зарплаты. С нагрузкой на работников возрастают и риски обеспечения надежным электроснабжением».

Всего под увольнение попадают 29 работников компании.

Символично, что опрошенные редакцией наблюдатели в основном удовлетворенно выслушивают информацию о неприятностях, постигших компанию… настолько это «энерго» всех достало!

08 октябрь 13:12 | : Экономика / Скандалы

Главные новости


Жадный да ленивый платит втройне. У санатория «Беломорье» начались финансовые проблемы
Вернулся в родную стихию. Вчерашний министр правительства Архангельской области возглавил ПДУ
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2019 (80)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)

Деньги


все материалы
«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20