В «Архэнерго» стали увольнять работяг

Всему виной финансовый кризис, постигший компанию из-за долгов «Энергосбыта», оцененных в 3 млрд. рублей.
Из слов лидера областной организации «Всероссийский электропрофсоюз» Ольги Пермиловской можно сделать вывод, что расстаться решили с реально работающими специалистами, а не протирающим штаны менеджментом.
«Уведомления получили квалифицированные специалисты: электромонтеры, слесари, водители, дизельмашинисты — те, от которых зависит бесперебойное электроснабжение. При этом нагрузка перекладывается на оставшихся работников без увеличения зарплаты. С нагрузкой на работников возрастают и риски обеспечения надежным электроснабжением».
Всего под увольнение попадают 29 работников компании.
Символично, что опрошенные редакцией наблюдатели в основном удовлетворенно выслушивают информацию о неприятностях, постигших компанию… настолько это «энерго» всех достало!