Как живут архангельские слесаря?

С января по сентябрь 2019 года в Архангельской области на hh.ru было открыто на 7% меньше вакансий для слесарей, чем за аналогичный период прошлого года. Уровень конкуренции среди специалистов данного профиля можно измерить по hh.индексу, который отражает соотношение активных резюме к вакансиям. В сентябре на одно вакантное место слесаря в среднем претендовали четыре соискателя.
Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для слесарей на hh.ru в текущем году в Архангельской области составила 51 000 руб. (включая вакансии с вахтовым методом работы), в прошлом году – 46 500 руб. Соискатели рассчитывают в среднем на 48 000 руб., судя по данным из резюме.
Основные требования архангельских работодателей сводятся к опыту работы потенциальных кандидатов: 58,8% вакансий для слесарей доступны работникам с профессиональным стажем от 1 года до 3 лет. В 26,5% вакансий был указан требуемый опыт работы от 3 до 6 лет и в 1,7% - более 6 лет. Для начала карьеры слесаря могли подойти 13% предложений о работе, открытых в Архангельской области с начала 2019 года. Помимо предпочтений к опыту работы, компании высказывали следующие требования к соискателям: умение читать чертежи, знание техники безопасности и охраны труда, профильное среднее профессиональное или высшее техническое образование, знание технических характеристик и правил эксплуатации оборудования, умение работать с измерительными приборами.
В 58% резюме слесарей, открытых в период с июля по сентябрь 2019 года, указан профессиональный стаж свыше 6 лет, в 22% – от 3 до 6 лет. Порядка 11% резюме принадлежат специалистам с опытом работы от 1 года до 3 лет и 9% - без опыта вовсе.
В число самых популярных ключевых навыков у слесарей из СЗФО вошли: слесарные и ремонтные работы, умение работать в команде, наличие водительского удостоверения категории В, осуществление технического обслуживания, монтажа оборудования и сварочных работ, а также организаторские навыки кандидата.
И в конце традиционный Топ-5 самых лакомых вакансий месяца:
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Должность
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Отрасль
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Размер предлагаемой заработной платы
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Перевозки, логистика, склад, ВЭД
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от 218 000 руб. на руки
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Продукты питания
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от 150 000 руб. на руки
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Перевозки, логистика, склад, ВЭД
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от 130 000 до 130 000 руб. на руки
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Финансовый сектор
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от 120 000 руб.
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Розничная торговля
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от 84 000 руб. до вычета налогов