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Как живут архангельские слесаря?

С января по сентябрь 2019 года в Архангельской области на hh.ru было открыто на 7% меньше вакансий для слесарей, чем за аналогичный период прошлого года. Уровень конкуренции среди специалистов данного профиля можно измерить по hh.индексу, который отражает соотношение активных резюме к вакансиям. В сентябре на одно вакантное место слесаря в среднем претендовали четыре соискателя.

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для слесарей на hh.ru в текущем году в Архангельской области составила 51 000 руб. (включая вакансии с вахтовым методом работы), в прошлом году – 46 500 руб. Соискатели рассчитывают в среднем на 48 000 руб., судя по данным из резюме.

Основные требования архангельских работодателей сводятся к опыту работы потенциальных кандидатов: 58,8% вакансий для слесарей доступны работникам с профессиональным стажем от 1 года до 3 лет. В 26,5% вакансий был указан требуемый опыт работы от 3 до 6 лет и в 1,7% - более 6 лет. Для начала карьеры слесаря могли подойти 13% предложений о работе, открытых в Архангельской области с начала 2019 года. Помимо предпочтений к опыту работы, компании высказывали следующие требования к соискателям: умение читать чертежи, знание техники безопасности и охраны труда, профильное среднее профессиональное или высшее техническое образование, знание технических характеристик и правил эксплуатации оборудования, умение работать с измерительными приборами.

В 58% резюме слесарей, открытых в период с июля по сентябрь 2019 года, указан профессиональный стаж свыше 6 лет, в 22% – от 3 до 6 лет. Порядка 11% резюме принадлежат специалистам с опытом работы от 1 года до 3 лет и 9% - без опыта вовсе. 

В число самых популярных ключевых навыков у слесарей из СЗФО вошли: слесарные и ремонтные работы, умение работать в команде, наличие водительского удостоверения категории В, осуществление технического обслуживания, монтажа оборудования и сварочных работ, а также организаторские навыки кандидата.

И в конце традиционный Топ-5 самых лакомых вакансий месяца:

Должность

Отрасль

Размер предлагаемой заработной платы

Старший помощник капитана

Перевозки, логистика, склад, ВЭД

от 218 000 руб. на руки

Территориальный менеджер

Продукты питания

от 150 000 руб. на руки

Директор по экономике и финансам

Перевозки, логистика, склад, ВЭД

от 130 000 до 130 000 руб. на руки

Управляющий дополнительным офисом

Финансовый сектор

от 120 000 руб.
до вычета налогов

Менеджер по региональной логистике

Розничная торговля

от 84 000 руб. до вычета налогов
08 октябрь 12:39 | : Экономика

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