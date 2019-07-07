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В Северодвинске полностью завершен весь объем программы замены лифтов 2019 года

В Северодвинске полностью завершена программа замены лифтов 2019 года – все 4 этапа, которые были запланированы до конца года, закрыты! Это 108 единиц лифтового оборудования в 50 многоэтажных домах.

Накануне специалистами подрядной организации ООО «МосрегионЛифт» были предъявлены комиссии смонтированные лифты в пяти домах:

  • Пр.Морской, 85
  • Ул.Юбилейная,9
  • Пр.Победы, 48
  • Ул.Юбилейная, 21
  • Ул.Юбилейная, 33

Все приемки прошли без замечаний.

Сегодня на объектах уже работали инспекторы Ростехнадзора – это значит, что управляющие компании и обслуживающие организации получат разрешение на ввод подъемников в эксплуатацию.

Напомним, что в северодвинских домах в 2019 году устанавливаются лифты Карачаровского механического завода. Лифты этого производителя в течение последних двух лет по программе замены лифтового оборудования, которую уже третий год реализует Фонд капремонта Архангельской области, устанавливались в высотных домах Архангельска. Кстати, КМЗ победил в номинации "Лучший лифт отечественного производителя для программ капитального ремонта многоквартирных домов" 2019 года. Конкурс состоялся в рамках международной выставки лифтов и подъемного оборудования Russian Elevator Week в Москве.

 

31 август 08:16 | : Экономика

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