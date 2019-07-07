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Новости от "Аквилон Инвест": На ЖК "ID Морской в Северодвинске началась забивка свай

6-й жилой комплекс холдинга «Аквилон Инвест» в городе корабелов строится в новой части Северодвинска на пр. Морской, 67.

 

На стройплощадке работают сразу два сваебойных копра. Закончить устройство свайного поля фундамента планируется уже в начале сентября. Рядом с площадкой несколько домов, поэтому по проекту подрядчик холдинга «Аквилон Инвест», применяет щадящий способ забивки свай. Кроме того, два раза в неделю проводят специальную геодезическую съемку.  
- Мы применяем лидерное бурение, чтобы снизить вибрационные нагрузки на здания. Так же производим замеры вибрационных нагрузок, - подчеркнул инженер технического надзора Павел Минин.

Сваи погружают на 21 метр. Дома будут стоять на плотном песчаном основании. Продажи квартир стартовали в начале июля, и на сегодня спрос на новое жилье в городе корабелов остается устойчивым.
- Уже 12% квартир уже приобретено. Но все типы квартир и все варианты планировок еще есть в продаже - от студий до трехкомнатных, площадью и от 27 и до 61 кв. м, - рассказывает руководитель отдела продаж холдинга «Аквилон-Инвест» в Северодвинске  Наталья Марусова.

До конца августа, при покупке квартир в ЖК «ID Морской» действует специальное предложение – скидка на каждую комнату в размере 100 тысяч рублей**. Все подробности можно узнать в офисе компании на ул. Ломоносова, 85 к.1 и по телефону 8 (8184) 52-00-00.

Главной особенностью ЖК «ID Морской» использование концепции «Умный дом». Она включает IP-домофонию с интерактивным многофункциональным экраном в каждой квартире и возможностью вывода на него или на мобильный телефон изображения с различных камер видеонаблюдения (холл, лифт, детский клуб, детская площадка). Это позволяет следить за игрой детей во дворе или заранее подсказать гостям место для парковки. В квартирах устанавливаются датчики защиты от дыма и контроля протечек. При их срабатывании сигнал поступит на пульт диспетчера и на мобильное приложение в телефоне владельца. Используются «умные» двухтарифные счетчики отопления, электроэнергии и водоснабжения, которые обеспечат автоматическую подачу сведений в управляющую компанию и личный кабинет владельца квартиры, что позволяет эффективно контролировать платежи за коммунальные услуги. С помощью мобильного приложения можно получать и оплачивать счета от УК, быстро отправить информацию об обнаруженных проблемах в квартире и доме, отзыв о работе сотрудников обслуживающей организации.

5-этажный жилой комплекс «ID Морской» класса «Комфорт+» общей площадью 11,3 тыс. кв. м будет состоять из 2-х корпусов по две секции в каждом. Фасады зданий выполняются из керамического облицовочного кирпича трех цветов с индивидуальными архитектурными деталями и декоративной подсветкой. В здании, расположенном вдоль пр. Морской на первом этаже располагаются помещения общественно-делового назначения с отдельными от парадных входами, в доме на 2-й линии – все этажи жилые.

Жилой комплекс строится в районе с развитой социальной инфраструктурой и транспортной доступностью. Рядом расположены школа №29, детсады «Морозко», «Яблонька» и «Ручеек», поликлиника №3, горбольница №2, медсанчасть №58. К услугам жителей - магазины, аптеки, отделения банков, кафе и рестораны, ТРЦ «Сити», «ЦУМ» и «Град».

Всего комплексе 175 квартир разнообразной панировки площадью от 21 до 61 кв. м, от студий до евро-трехкомнатных, спроектированных с использованием передовых принципов организации жилого пространства «Разумные метры», которые учитывают образ жизни и особенности современных горожан. В концепции «Разумные метры» нет пространств, которые в дальнейшем нельзя использовать. Соответственно, не нужно платить за «лишние квадраты». Высота потолков чистовой отделке 2,7 м, в каждой квартире есть балконы и лоджии с панорамным остеклением, которые оборудуются освещением и розетками. Входные двери - металлические, толщиной 60 мм, с тепло- и звукоизоляцией, внутренней отделкой полотна и системой взломостойких замков. Все квартиры сдаются с белой отделкой, которая позволяет самостоятельно создать дизайн будущего жилья. Возможен заказ чистовой отделки «под ключ» в трех цветовых решениях «Графит», «Ваниль» и «Шоколад».

ЖК «ID Морской» строится в рамках нового стандарта качества холдинга «Аквилон Инвест» 4Е, который объединил передовые разработки технической лаборатории компании. В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. Стены толщиной 770 мм возводятся по технологии «Теплая керамика». Также применяется новая система утепления контура дома «Термо-S», позволяющая до 40% снизить потребление тепла. Толщина межквартирных стен составляет до 400 мм, перекрытий этажей - 300 мм, что в совокупности обеспечивает высокий уровень шумоизоляции в квартирах и надежную защиту от ударного и воздушного шума. Для остекления окон большого размера с пониженным до 600 мм уровнем подоконников используются многокамерные стеклопакеты с функцией «защита от детей».

Инженерные системы спроектированы с учетом технологий энергосбережения. Автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, коллекторная разводка системы отопления с поквартирным учетом тепла, современные радиаторы уменьшенной высоты со встроенные терморегуляторами обеспечивают комфортные условия в квартирах. В здании предусмотрена современная система вентиляции с климатическими клапанами в стенах, которые способствуют поглощению шума, а при закрытом окне в квартиру поступает свежий воздух. Доступ на каждый этаж гарантируют малошумные современные лифты, оснащенные высокочастотными датчиками, обеспечивающие плавность хода, и 75% экономию электроэнергии.

В жилом комплексе предусмотрены большие холлы со светопрозрачными входными группами и дизайнерской отделкой, колясочные и помещение для консьержа. В местах общего пользования монтируются датчики движения для включения света, которые позволяют сэкономить 70-80% электрической энергии, затрачиваемой на освещение. В подземном этаже размещается кладовые, доступ к которым обеспечивается на лифте без выхода на улицу. Создаются условия для безбарьерного доступа в парадные и кабины лифтов. Кроме того, на первом этаже разместится полностью оборудованный Детский клуб, который будет передан в собственность жителей.

На придомовой территории выполняется комплексное благоустройство по концепции «Двор без машин», включающее создание игровой зоны с разновозрастными детскими площадками с ярким сертифицированным антитравматическим покрытием; зоны streetworkout с уличными спортивными снарядами и тренажерами; зоны отдыха со скамейками с USB-разъёмами для зарядки гаджетов и Wi-Fi. Во дворе устраиваются велопарковки, безбарьерные прогулочные дорожки, разбиваются цветники, газоны, цветущие кустарники. Территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и энергосберегающим наружным освещением. Предусмотрена просторная гостевая автомобильная парковка.

 

*Первый жилой комплекс в г. Северодвинске с системой «Умный дом» среди других жилых комплексов СИХ «Аквилон Инвест».

**Сроки проведения акции с 01.08.2019 по 31.08.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщик ООО СЗ «СевТехНадзор». Перевод: «iD-Морской» (ай ди-Морской) - Идентификатор-Морской. Многоквартирный среднеэтажный жилой комплекс по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Морской, 67, уч. 29:28:104152:7. Проектная декларация на сайте akvilon-invest.ru 

   

21 август 13:47 | : Экономика

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