Хроники капремонта: в Архангельске - фасад, в Северодвинске - крыша...

Архангельск: На Ленинградском, 3 продолжаются работы по капитальному ремонту фасада
Подрядчик – ООО «КСТ» - уже сделал дом совершенно неузнаваемым. Особенно это видно, если смотреть на пятиэтажку рядом, разница ощутима.
Сейчас здание уже оштукатурено со всех сторон и полностью готово под покраску. В настоящее время принимается решение по использованию шпаклевочного материала.
«Даже если зарядят дожди – для нас это не помеха. Леса закрыты сеткой – работать в условиях дождя можно, - заверяет прораб Ману АХМЕДОВ, - все сроки у нас будут соблюдены».
Там, где есть допуск к балконам, будет произведено устройство нового ограждения и зашивка профлистом. Общий стиль оформления балконов дал бы дополнительный эстетический эффект от капитального ремонта фасада здания. Однако далеко не все жильцы оказались готовы к переменам.
По словам прораба, его бригада к середине сентября должна закончить основные работы.
Северодвинск: Принята плоская крыша на Пионерской, 31
Работы выполняла подрядная организация ООО «ОтделТрест», заказчик – Фонд капремонта Архангельской области. Капремонт крыши велся в рамках краткосрочной программы капремонта МКД в 2019 году.
Несмотря на то, что работы на плоской кровле в летний период, если зарядят дожди, зачастую чреваты протечками, на Пионерской, 31 их удалось избежать.
Подрядчик выполнил весь объем работ в установленные договором сроки. Установлена бетонная стяжка, на которую положен асфальтовый ковер. Там, где это необходимо, были поменяны козырьки балконов пятого этажа. Качество куратор работ, инженер отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Антон КУЛАКОВ, оценивает, как безупречное: приемка прошла без замечаний.
Плоская кровля создается путем наслоения битумных или полимерных материалов на бетонное или деревянное основание. Благодаря такой многослойности кровельный пирог обладает высокой степенью гидроизоляции и устойчивостью к механическим повреждениям.
Главной причиной выхода из строя кровельного покрытия могут быть неправильная технология укладки, повреждения кровельного покрытия из-за естественных климатических условий или механических повреждений, сложных условий эксплуатации, отсутствии должного обслуживания со стороны управляющей компании..
Климат на территории Архангельской области славится холодом зимой, большими перепадами температуры и резкой сменой заморозков и оттепелей. Тяжелые условия эксплуатации приводят к появлению на поверхности материала вздутий и трещин, через которые влага приникает в толщу кровельного пирога. Чтобы отсрочить капитальный ремонт, следует регулярно производить обслуживание плоской кровли. С поверхности крыши нужно убирать вест мусор, ликвидировать вздутия, заделывать трещины жидкой резиной. Выполнение работ по поддержанию состояния кровельного материала увеличивает срок эксплуатации покрытия.
В ходе капремонта на поверхность крыши устанавливают маячки и с помощью бетонной стяжки выполняют разуклонку. Новому выравнивающему слою дают время на полное высыхание. Далее настилают кровельное покрытие. Первые 2 слоя выполняют из подкладочного материала, а последующие из кровельного. Пирог плоской крыши обычно состоит из 3-5 слоев гидроизоляционного материала, уложенного внахлест. Слои монтируют в разбежку, чтобы расположение швов не совпадало.
Заключительной фазой капитального ремонты плоской крыши является установка аэраторов, парапетов, элементов водостока.
Архангельск: На улице Кирпичного завода, 26 установлен индивидуальный тепловой пункт
В этом доме 6 лет не было горячей воды из-за проблем со скоростником – в большом пятиэтажном доме! Проблему устранил капремонт. Работы выполняла подрядная организация ООО «Константа».
В 2018 году на Кирпичном, 26 был выполнен монтаж инженерных систем, в этом году – установлен индивидуальный тепловой пункт.
Вадим КИЧАКОВ, инженер отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области, подчеркнул, что специалисты ООО «Константа» дополнительно сделали циркуляционную линию, чтобы не приходилось долго пропускать воду на верхних этажах.
Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) представляет из себя устанавливаемый в подвале здания и работающий автоматически комплекс насосов, теплообменников и датчиков, регулирующий подачу ресурса в системы отопления и горячего водоснабжения дома в соответствии с заданной программой и температурой наружного воздуха.
ИТП поставляется для монтажа в виде готовых блоков.
В стандартной комплектации схема индивидуального теплового пункта состоит из двух модулей – системы отопления и системы горячего водоснабжения. Получив теплоноситель из системы централизованного теплоснабжения, ИТП задает необходимые тепловые параметры в системе отопления здания, а также готовит и подает в помещения горячую воду.
Источником тепла для ИТП служат теплогенерирующие предприятия (котельные, теплоэлектроцентрали). ИТП соединяется с источниками и потребителями тепла посредством тепловых сетей. Источником воды для систем холодного и горячего водоснабжения служат водопроводные сети.
Современный блочный индивидуальный тепловой пункт – это инструмент, с помощью которого потребители могут обеспечить стабильное и экономное теплоснабжение зданий. «Настроив» оборудование в соответствии со своими предпочтениями, собственники помещений жилого дома могут достичь того уровня теплового комфорта, который им необходим.
ВАЖНО! Нагрузка на электросети здания после установки вырастет незначительно, так как мощность оборудования ИТП эквивалентна мощности одного электрического чайника (2-3 КВт).
Кстати, современные автоматизированные ИТП на основе пластинчатых теплообменников позволяют сэкономить до 40% тепловой энергии, по сравнению со старыми неавтоматизированными (бойлерными) ИТП.