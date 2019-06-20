Как Архангельской области распрощаться с аварийным жильем? (информация от Фонда ЖКХ)

13 августа 2019 года правлением государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ рассмотрен вопрос, касающийся внесения изменений в порядок перечисления денежных средств в бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.
Согласно принятому решению, субъекты РФ могут предоставить в текущем году заявки на получение финансовой поддержки за счет средств госкорпорации на реализацию этапов 2020-2021 (второй этап) и 2021-2022 (третий этап) годов программы переселения граждан из аварийного жилья.
После утверждения заявки по этапу 2020-2021 годов, Фондом ЖКХ будут направлены в регионы денежные средства в размере 30% от суммы, указанной в заявке. При этом, в 2019 году общая сумма перечисленных в регионы средств по заявкам на первый и второй этап программы переселения, в том числе по реестрам контрактов, не должна превышать лимит денежных средств, установленный для субъекта РФ на 2019 год в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 марта 2019 года №278 «О порядке предоставления в 2019–2021 годах субсидий в виде имущественных взносов Российской Федерации в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда и об особенностях предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации».
По этапу 2021-2022 годов финансовая поддержка в размере 30% от суммы, указанной в одобренных правлением Фонда ЖКХ заявках по указанному этапу, будет предоставлена после поступления в госкорпорацию имущественного взноса 2020 года из бюджета Российской Федерации.
Данный механизм направлен на эффективное формирование в субъектах РФ механизмов долгосрочного планирования программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.
P.S. Осталось подсуетиться исполнительной власти нашего региона…