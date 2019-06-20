Кванториум по-северодвински

Темпы капитального ремонта здания на улице Карла Маркса, 24-А, где в скором времени разместится «Северный кванториум», и благоустройство прилегающей территории проверил глава Северодвинска Игорь Скубенко. Оценить масштабы работ смогли и журналисты городских СМИ.
«Северный кванториум» - с марта 2019 года так звучит новое имя Центра юношеского научно-технического творчества. Под него переоборудуют здание бывшего детского сада. Первый подрядчик зашёл на объект два месяца назад, а сегодня журналисты увидели, как новое учреждение допобразования обретает реальные очертания.
Это - один из самых масштабных проектов, над которым трудится целая армия подрядных организаций. Для выполнения строительных, отделочных и монтажных работ привлечены девять предприятий, а на поставку специализированного оборудования, компьютерной техники и всего необходимого для занятий техническим творчеством заключено 14 контрактов.
- Динамика видна: оборудованы крыльца, идут фасадные работы, завершён ремонт кровли. Сейчас подрядчики готовы приступить к внутренней отделке, но параллельно завершается монтаж коммуникаций: электросистем, теплосетей и вентиляции. На территории уже демонтировано старое ограждение, - рассказал журналистам Игорь Скубенко.
Он добавил, что нужно будет установить новое ограждение, выполнить асфальтовые работы, озеленение, благоустройство и построить наружное освещение. Несмотря на отставание фасадных работ от графика, больше нет никаких проблем. На больших и сложных объектах может потребоваться корректировка проектной документации, и специалисты управления образования с этим оперативно справляются, ежедневно бывая на стройплощадке,
Начальник управления образования Сергей Попа пояснил, что отставание по фасадным работам преодолевается ударными темпами. Уже установлены новые стеклопакеты, и началась облицовка. Строители используют новый современный материал - фиброцементную плиту. Она монтируется без зазоров, оберегая фасады от влажности и воздействия отрицательных температур.
Добавим, что на капремонт здания выделено из местного бюджета 65,2 миллиона рублей, а из областного - 6,3 миллиона, которые пойдут на отделку помещений. На приобретение и монтаж оборудования федеральный бюджет направил Северодвинску 71,5 миллиона рублей, а региональный - 1,5 миллиона. Дополнительно субъект федерации в июне этого года выделил 4,3 миллиона рублей, что позволит оборудовать серверную и смонтировать систему видеоконференцсвязи.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)