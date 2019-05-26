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Рожать - выгодно! «Аквилон Инвест» предлагает «Семейную ипотеку» по ставке 5%

По госпрограмме «Семейная ипотека» в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» можно приобрести квартиры с использованием ипотечного кредита со ставкой всего 5%.

 

Такие условия* предлагает банк-партнер строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» - ВТБ. Госпрограмма, инициированная Президентом России Владимиром Путиным, доступна для семей, в которых с 1 января 2018 года по декабрь 2022 года родился второй или последующий ребенок. Ставка 5% годовых распространяется на весь срок кредитования и действует при условии страхования жизни заемщика. Первый взнос составит 20% от стоимости недвижимости. Максимальная сумма кредита в Архангельске** и Северодвинске*** составляет 6 млн рублей, в Москве и Санкт-Петербурге – 12 млн рублей.

Также при покупке квартиры в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» средства материнского капитала можно использовать в качестве первого взноса или его части, а также на досрочное погашение ипотеки. В этом году по инициативе президента Владимира Путина семьи, у которых родился третий ребенок смогут получить 450 тыс. рублей на погашение жилищного кредита. Вместе с федеральным материнским капиталом (453 тыс. рублей), региональным (в Архангельской области 50 тыс. рублей), льготной ипотекой по ставке 5% годовых для многодетных семей покупка квартиры становится более доступна.

Холдинг «Аквилон Инвест» работает со всеми видами субсидий, которые могут идти на приобретение квартиры у застройщика либо на досрочное погашение ипотеки. Это программы «Молодежи – доступное жилье», «Расселение коммунальных квартир», «Развитие долгосрочного жилищного кредитования» и т. д. Квартиры можно приобрести с использованием материнского капитала, а также по госпрограмме семейной ипотеки.

По данным аналитического центра холдинга «Аквилон Инвест», в 1-м полугодии текущего года количество сделок по ипотеке с господдержкой для семей с детьми выросло больше, чем в два раза. Средства маткапиталла можно использовать в качестве первого взноса или его части, а также на досрочное погашение ипотеки, причем даже той, что была взята до рождения ребенка, на которого выделен сертификат.

Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Москве почти 620 тыс. кв. м общей площади. В июне в Архангельске стартовали продажи двух новых проектов – ЖК «River Park» и ЖК «Art Line». В июле начались продажи квартир в ЖК «ID Морской» в Северодвинске и ЖК «Familia» в столице Поморья. В планах компании - запуск в продажу летом этого года 2 новых объектов площадью более 100 тыс. кв. м, в том числе 3 жилых комплекса в Архангельске, а также в Санкт-Петербурге.

 

*Ипотечная программа «Ипотека с господдержкой для семей с детьми». Заемщикам, удовлетворяющим параметрам Программы, предоставляется кредит со сниженной ставкой 5% на весь срок кредитования при условии страхования жизни и трудоспособности заемщика и риска утраты/повреждения приобретаемого жилья. Заемщики - граждане РФ, имеющие второго и (или) последующих детей-граждан РФ, рожденных в период с 01.01.2018 по 31.12.2022. Кредит предоставляется на приобретение у юридического лица (первый собственник) готового жилого помещения или приобретение у юридического лица (первый собственник) жилого помещения, находящегося на этапе строительства, на приобретение на вторичном рынке у физ. лица или юр. лица готового жилого помещения или готового жилого помещения с земельным участком, расположенных в сельских поселениях на территории ДФО или рефинансирование
на вышеописанные цели ипотечных кредитов и рефинанасирование кредитов, выданных на старых (действующих до 13.04.2019) условиях по программе. Сумма кредита для МиМО, СПБ и ЛО - не более 12 млн. руб., для остальных субъектов РФ – не более 6 млн. руб. Первоначальный взнос – не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет. Условия действительны на 29.07.2019 г. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги и не участвует в строительстве или продаже недвижимости. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

** Сроки проведения акции с 01.08.2019 по 31.08.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Застройщик ООО «СЗ Бизнесстрой». Многоэтажный жилой дом на пересечении улицы Урицкого и набережной Северной Двины в Ломоносовском округе г.Архангельска. Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона: 29:22:050516:2265, 29:22:050516:11, 29:22:050516:12, 29:22:050516:20, 29:22:050516:21, 29:22:050516:22. Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru

*** Сроки проведения акции с 01.08.2019 по 31.08.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Застройщик ООО «СЗ Бизнесстрой». Многоэтажный жилой дом на пересечении улицы Урицкого и набережной Северной Двины в Ломоносовском округе г.Архангельска. Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона: 29:22:050516:2265, 29:22:050516:11, 29:22:050516:12, 29:22:050516:20, 29:22:050516:21, 29:22:050516:22. Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru  

08 август 09:03 | : Экономика

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