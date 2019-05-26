Секретарь на ресепшн в Архангельске - зарплата стабильно маленькая

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, секретарь на ресепшн в Архангельск в среднем получает 22 000 рублей, что аналогично показателям в конце прошлого года - обзор от 21.12.18г.
У представителя этой профессии в соседних крупных городах зарплата также не изменилась и достигает следующих показателей: Киров – 17 000 рублей, Вологда – 21 000 рублей, Петрозаводск – 22 000 рублей, Сыктывкар – 23 000 рублей, Мурманск – 26 000 рублей в месяц.
Коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 40 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 33 000 рублей в месяц.
Для того, чтобы стать секретарем на ресепшн, необходимо: знание делового этикета, опыт работы с оргтехникой, мини-АТС, грамотный устный и письменный русский язык, возможно дополнительное требование знания английского языка, знание делопроизводства и опыт работы секретарем от полугода до года.
Портрет соискателя должности: женщина 27 лет (средний возраст) с высшим образованием, не готовая к переезду в другой город.